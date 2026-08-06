Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu-aangedreven en handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn grote gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd uitstekende reinigingsprestaties – dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalk. Bovendien is het robuuste en uiterst compact geconstrueerde apparaat uiterst wendbaar in het gebruik en veelzijdig inzetbaar. Met een tankinhoud van 75 liter en de nieuwe 180 Ah lithium-ionaccu zijn ook lange werkbeurten moeiteloos mogelijk. Bovendien overtuigt de batterij, die met een laadstroom van 50 ampère zeer snel kan worden opgeladen, door een extreem hoge cyclische stabiliteit, waardoor tussentijds opladen mogelijk is en de machine dus altijd beschikbaar is.