Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
BD 70/75 W Classic Bp Pack walk-behind schrob-/zuigmachine met 75 L tank, dubbele schijf borstelkop en lithium-ion batterij. Zeer eenvoudig in gebruik en veelzijdig.
Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu-aangedreven en handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn grote gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd uitstekende reinigingsprestaties – dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalk. Bovendien is het robuuste en uiterst compact geconstrueerde apparaat uiterst wendbaar in het gebruik en veelzijdig inzetbaar. Met een tankinhoud van 75 liter en de nieuwe 180 Ah lithium-ionaccu zijn ook lange werkbeurten moeiteloos mogelijk. Bovendien overtuigt de batterij, die met een laadstroom van 50 ampère zeer snel kan worden opgeladen, door een extreem hoge cyclische stabiliteit, waardoor tussentijds opladen mogelijk is en de machine dus altijd beschikbaar is.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 180
|batterijduur (u)
|max. 3,6
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|4
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|gangpad draaien breedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Snellader
- Zuigbalk, haaks
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal in de industrie, de transportsector en op luchthavens
- Ideaal voor schoonmaakklussen in zwembaden, sporthallen en winkelcentra