Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu-aangedreven en handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp overtuigt door zijn grote gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd uitstekende reinigingsprestaties, dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalk. Bovendien is het robuuste en uiterst compact geconstrueerde apparaat uiterst wendbaar in het gebruik en veelzijdig inzetbaar. Met een tankinhoud van 75 liter zijn ook lange werkbeurten moeiteloos mogelijk. De nieuwe 90 Ah sterke lithium-ionaccu met een extreem hoge cyclustolerantie en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor een maximale machinebeschikbaarheid en lage totale levensduurkosten van de machine.