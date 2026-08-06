Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu-aangedreven en handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp overtuigt door zijn grote gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd uitstekende reinigingsprestaties, dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalk. Bovendien is het robuuste en uiterst compact geconstrueerde apparaat uiterst wendbaar in het gebruik en veelzijdig inzetbaar. Met een tankinhoud van 75 liter zijn ook lange werkbeurten moeiteloos mogelijk. De nieuwe 90 Ah sterke lithium-ionaccu met een extreem hoge cyclische stabiliteit en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor een maximale machinebeschikbaarheid en met een laadstroom van 50 ampère kan de accu bovendien binnen 2 uur weer tot 100% worden opgeladen.