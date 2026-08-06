Schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Een royale werkbreedte van 80 cm en een tankinhoud van 100 l zorgen voor een efficiënte en langdurige reiniging met de accu-aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack.
De krachtige aandrijving, waarmee zelfs hellingen moeiteloos worden overwonnen, is een van de meest opvallende kenmerken van onze achterloop-schrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack. Dit handbediende en accu-aangedreven apparaat is zeer robuust geconstrueerd. Zo zijn onderdelen die zwaar worden belast, zoals de zuigbalk en de schijfborstelkop, vervaardigd uit massief en duurzaam aluminium. Zeer comfortabel voor de gebruiker zijn het beproefde bedieningsconcept met een veerbeugel aan de achterzijde van de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram bij bijzonder hardnekkig vuil of voor het verwijderen van coatings, en de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u. De grote werkbreedte van 80 centimeter en de tank van 100 liter maken lange en efficiënte reinigingsbeurten mogelijk en een oppervlakteprestatie van tot wel 4.800 m² per uur. De nieuwe 180 Ah sterke lithium-ionaccu met extreem hoge cyclische stabiliteit en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor een maximale machinebeschikbaarheid, en met een laadstroom van 50 ampère kan de accu bovendien aanzienlijk sneller worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.
Borsteldruk instelbaar in 2 standen
- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.
Efficiënte en krachtige 300 W tractiemotor
- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
- Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Voordelige machine uit de Classic serie
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|810
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1090
|Vers/vuilwatertank (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 180
|batterijduur (u)
|max. 3
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 4
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|gangpad draaien breedte (mm)
|1650
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Vermogen (W)
|max. 1900
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|435
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|110,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal in de industrie, de transportsector en op luchthavens
- Ideaal voor schoonmaakklussen in zwembaden, sporthallen en winkelcentra