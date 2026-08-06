De krachtige aandrijving, waarmee zelfs hellingen moeiteloos worden overwonnen, is een van de meest opvallende kenmerken van onze achterloop-schrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack. Dit handbediende en accu-aangedreven apparaat is zeer robuust geconstrueerd. Zo zijn onderdelen die zwaar worden belast, zoals de zuigbalk en de schijfborstelkop, vervaardigd uit massief en duurzaam aluminium. Zeer comfortabel voor de gebruiker zijn het beproefde bedieningsconcept met een veerbeugel aan de achterzijde van de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram bij bijzonder hardnekkig vuil of voor het verwijderen van coatings, en de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u. De grote werkbreedte van 80 centimeter en de tank van 100 liter maken lange en efficiënte reinigingsbeurten mogelijk en een oppervlakteprestatie van tot wel 4.800 m² per uur. De nieuwe 180 Ah sterke lithium-ionaccu met extreem hoge cyclische stabiliteit en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor een maximale machinebeschikbaarheid, en met een laadstroom van 50 ampère kan de accu bovendien aanzienlijk sneller worden opgeladen.