Uitstekende reinigingsprestaties in combinatie met een breed scala aan toepassingen en zeer eenvoudige bediening: onze BR 75/75 W Classic Bp handschrobzuigmachine overtuigt in het dagelijks gebruik, of het nu gaat om onderhoud of basisreiniging. Hiervoor zorgen de borstelkop met dubbele rollen en de robuuste zuigstang van hoogwaardig aluminium. Het zeer compacte ontwerp met slim geïntegreerde tank van 75 liter maakt een zeer wendbaar en wendbaar gebruik mogelijk met voldoende reserves voor langdurige vloerreinigingswerkzaamheden.