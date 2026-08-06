Schrob-/zuigmachine BR 75/75 W Classic Bp*EU
Handgeleide, veelzijdige schrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met tanks van 75 liter, dubbele rolborstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.
Uitstekende reinigingsprestaties in combinatie met een breed scala aan toepassingen en zeer eenvoudige bediening: onze BR 75/75 W Classic Bp handschrobzuigmachine overtuigt in het dagelijks gebruik, of het nu gaat om onderhoud of basisreiniging. Hiervoor zorgen de borstelkop met dubbele rollen en de robuuste zuigstang van hoogwaardig aluminium. Het zeer compacte ontwerp met slim geïntegreerde tank van 75 liter maakt een zeer wendbaar en wendbaar gebruik mogelijk met voldoende reserves voor langdurige vloerreinigingswerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar wens worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3750
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|accu (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|65 - 65
|Vermogen (W)
|max. 2050
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitstekend geschikt voor gebouwenreinigers, bijvoorbeeld in sporthallen