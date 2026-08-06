Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu aangedreven en handgeleide schrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp overtuigt door zijn hoge gebruiksvriendelijkheid en uitstekende reinigingsprestaties op de meest uiteenlopende locaties. Dit wordt gegarandeerd door hoogwaardige componenten zoals een borstelkop met dubbele rollen of de duurzame aluminium zuigstang. Daarnaast maakt het robuuste en, ondanks de grote tank van 75 liter, uiterst compacte ontwerp het apparaat uiterst wendbaar en zeer geschikt voor lange schoonmaakklussen.