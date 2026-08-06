Schrob-/zuigmachine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 75/75 W Classic Bp walk-behind schrobzuigmachine met een tank van 75 liter en een borstelkop met dubbele rol. Zeer eenvoudig te bedienen en geschikt voor veel verschillende toepassingen.
Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig onderhoud: onze accu aangedreven en handgeleide schrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp overtuigt door zijn hoge gebruiksvriendelijkheid en uitstekende reinigingsprestaties op de meest uiteenlopende locaties. Dit wordt gegarandeerd door hoogwaardige componenten zoals een borstelkop met dubbele rollen of de duurzame aluminium zuigstang. Daarnaast maakt het robuuste en, ondanks de grote tank van 75 liter, uiterst compacte ontwerp het apparaat uiterst wendbaar en zeer geschikt voor lange schoonmaakklussen.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar wens worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3750
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|65 - 65
|Vermogen (W)
|max. 2050
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitstekend geschikt voor gebouwenreinigers, bijvoorbeeld in sporthallen