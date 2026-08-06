De handige en krachtige tractieaandrijving, die zelfs hellingen moeiteloos overwint en traploos instelbaar is voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u, is een van de opvallendste kenmerken van onze hand- en accu-loopschrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Classic. Ook handig voor de gebruiker: het beproefde bedieningsconcept met een veerklem aan de achterkant van de handgreep en de thuisbasisadapter, waarmee u het schoonmaakgerei dat u nodig hebt kunt meenemen. De grote werkbreedte van 85 centimeter en de tank van 100 liter maken lange en efficiënte reinigingswerkzaamheden mogelijk met oppervlaktes tot 4.800 vierkante meter per uur. De BR 85/100 W Bp Classic is ook optimaal voorbereid op zware werkomstandigheden. Zware onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en zijn dus bestand tegen hoge belastingen.