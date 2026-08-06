Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp
Efficiënt, krachtig en zeer robuust: de accu aangedreven walk-behind schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Classic met een werkbreedte van 85 cm en een tankinhoud van 100 liter.
De handige en krachtige tractieaandrijving, die zelfs hellingen moeiteloos overwint en traploos instelbaar is voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u, is een van de opvallendste kenmerken van onze hand- en accu-loopschrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Classic. Ook handig voor de gebruiker: het beproefde bedieningsconcept met een veerklem aan de achterkant van de handgreep en de thuisbasisadapter, waarmee u het schoonmaakgerei dat u nodig hebt kunt meenemen. De grote werkbreedte van 85 centimeter en de tank van 100 liter maken lange en efficiënte reinigingswerkzaamheden mogelijk met oppervlaktes tot 4.800 vierkante meter per uur. De BR 85/100 W Bp Classic is ook optimaal voorbereid op zware werkomstandigheden. Zware onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en zijn dus bestand tegen hoge belastingen.
Kenmerken en voordelen
Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk instelbaar in 2 standen
- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.
Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 watt
- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
- Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Betaalbare machine uit de Classics-serie
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1090
|Vers/vuilwatertank (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|accu (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 4,25
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|110
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in detailhandel, bouwmarkten, winkelcentra, handel, industrie, op luchthavens.