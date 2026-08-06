Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Handgeleide walk-behind schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic met 85 cm werkbreedte, 100-liter reservoir, standaard 170 Ah accu en bijpassende lader.
Onze BR 85/100 W Bp Pack Classic walk-behind schrobzuigmachine is volledig uitgerust met een krachtige 170 Ah accu, een geschikte lader en een groot aantal nuttige en handige kenmerken en functies, en zal vanaf het begin indruk maken. Zijn werkbreedte van 85 centimeter en tankinhoud van 100 liter zorgen voor een oppervlakteprestatie tot 4.800 vierkante meter per uur. Zware onderdelen zoals de borstelkop en de zuigbalk zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en maken zelfs de zwaarste schoonmaakklussen mogelijk. De krachtige aandrijving is traploos instelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u en kan ook hellingen met gemak aan. Gebruiksvriendelijke en handige details zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde thuisbasisadapter, waarmee je extra schoonmaakspullen kunt meenemen, ronden het doordachte totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.
Kenmerken en voordelen
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
- Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Voordelige machine uit de Classic serie
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1090
|Vers/vuilwatertank (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|110
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in detailhandel, bouwmarkten, winkelcentra, handel, industrie, op luchthavens.