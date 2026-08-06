Onze BR 85/100 W Bp Pack Classic walk-behind schrobzuigmachine is volledig uitgerust met een krachtige 170 Ah accu, een geschikte lader en een groot aantal nuttige en handige kenmerken en functies, en zal vanaf het begin indruk maken. Zijn werkbreedte van 85 centimeter en tankinhoud van 100 liter zorgen voor een oppervlakteprestatie tot 4.800 vierkante meter per uur. Zware onderdelen zoals de borstelkop en de zuigbalk zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en maken zelfs de zwaarste schoonmaakklussen mogelijk. De krachtige aandrijving is traploos instelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u en kan ook hellingen met gemak aan. Gebruiksvriendelijke en handige details zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde thuisbasisadapter, waarmee je extra schoonmaakspullen kunt meenemen, ronden het doordachte totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.