Onze BR 85/100 W Bp Pack Classic walk-behind schrobzuigmachine is volledig uitgerust met een duurzame 285 Ah accu, de juiste lader en een groot aantal nuttige en handige functies en voorzieningen. Een werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken een oppervlakteprestatie tot 4.800 vierkante meter per uur mogelijk. De krachtige rijaandrijving overwint niet alleen moeiteloos hellingen, maar kan ook traploos worden ingesteld voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u. Zware onderdelen zoals de borstelkop en de zuigbalk zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en zijn bestand tegen zelfs de zwaarste reinigingsklussen. Gebruiksvriendelijke en handige details zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde thuisbasisadapter, waarmee je extra schoonmaakspullen kunt meenemen, ronden het doordachte totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.