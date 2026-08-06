Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Standaard uitgerust met een krachtige 285 Ah accu en lader: onze BR 85/100 W Bp Pack Classic walk-behind schrobzuigmachine met 85 cm werkbreedte en 100 liter tank.
Onze BR 85/100 W Bp Pack Classic walk-behind schrobzuigmachine is volledig uitgerust met een duurzame 285 Ah accu, de juiste lader en een groot aantal nuttige en handige functies en voorzieningen. Een werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken een oppervlakteprestatie tot 4.800 vierkante meter per uur mogelijk. De krachtige rijaandrijving overwint niet alleen moeiteloos hellingen, maar kan ook traploos worden ingesteld voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u. Zware onderdelen zoals de borstelkop en de zuigbalk zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en zijn bestand tegen zelfs de zwaarste reinigingsklussen. Gebruiksvriendelijke en handige details zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde thuisbasisadapter, waarmee je extra schoonmaakspullen kunt meenemen, ronden het doordachte totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.
Kenmerken en voordelen
Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk instelbaar in 2 standen
- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.
Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 watt
- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
- Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Betaalbare machine uit de Classics-serie
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1090
|Vers/vuilwatertank (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 285
|batterijduur (u)
|max. 4,25
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|110
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in detailhandel, bouwmarkten, winkelcentra, handel, industrie, op luchthavens.