Schrob-/zuigmachine BD 35/15 C Classic Bp Pack
De BD 35/15 C Classic schrobzuigmachine is de perfecte oplossing voor kleine ruimtes en biedt uitzonderlijke veelzijdigheid. Uitstekende manoeuvreerbaarheid en compacte afmetingen maken het schoonmaken eenvoudiger. Een geïntegreerde oplader zorgt ervoor dat u overal gemakkelijk kunt opladen.
Met zijn compacte formaat en uitstekende eigenschappen biedt de BD 35/15 C uitzonderlijke flexibiliteit, gebruiksgemak en reinigingsefficiëntie. Uitgerust met een borstelkop van 35 cm biedt de BD 35/15 C uitstekende reinigingsprestaties en wendbaarheid. De BD 35/15 C is speciaal ontworpen voor kleinere ruimtes en is perfect voor het reinigen van krappe hoeken en drukke ruimtes. Met een hoogte van 68 cm past hij onder de meeste tafels en meubels. Een ander praktisch kenmerk van de BD 35/15 C is de geïntegreerde oplader. Hierdoor kan de operator het apparaat overal opladen. De compacte schrobzuigmachine BD 35/15 C is ontworpen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. De robuuste constructie en hoogwaardige componenten zorgen voor een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. Het gemakkelijk toegankelijke ontwerp maakt ook routineonderhouds- en reinigingswerkzaamheden eenvoudiger, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
Kenmerken en voordelen
On-board-oplaadapparaat
- Breedspanningsoplader voor gemakkelijk opladen waar u ook bent
- Compatibel met een breed scala aan spanningen
Compacte afmetingen
- Goede manoeuvreerbaarheid
- Eenvoudig van de muur te verwijderen
- Gebruiksgemak
Optimale afzuiging
- De zuigbalk absorbeert het water gemakkelijk, zelfs in krappe bochten.
- Droogt de vloer onmiddellijk
Opvouwbaar en verstelbaar stuur
- Compact ontwerp, bespaart meer opslagruimte
- Gemakkelijk te vervoeren, past in de meeste auto's
- Ergonomisch verstelbaar voor verschillende bestuurdershoogtes.
Watersnelheid instelbaar
- Maximale waterstroom van 1 l/min
- Kan worden aangepast afhankelijk van het type vloer en vervuiling
Gemakkelijk toegankelijke opzetborstel
- Geen gereedschap nodig om de borstel te verwijderen
- Eenvoudig onderhoud na het werk
Afneembare vuilwatertank
- Eenvoudig onderhoud
eco!efficiency-modus
- Lager stroomverbruik
- Lager geluidsniveau
- Verlengt de werktijd tot 25%
Verbetering van de watervoorziening
- Voldoet aan de EU-normen
- Een gelijkmatigere waterverdeling verbetert de reinigingsprestaties
Weergave-indicatie
- Weergave van foutcodes en status, vergemakkelijkt service
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|350
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|470
|Vers/vuilwatertank (l)
|max. 15 / max. 15
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 1400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|700
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|12 / 38
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|nominaal 10
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|25
|Waterverbruik (l/min)
|max. 0,95
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|54
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|830 x 500 x 680
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
Uitvoering
- Type zuiglippen: Linatex®
Videos
Toepassingen
- BSC
- Detailhandel
- Gastvrijheid
- ReCa
- Openbare dienst
- Gezondheidszorg
- Kantoren
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BD 35/15 C Classic Bp Pack
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.