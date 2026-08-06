Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Accu-aangedreven, compacte, handbediende schrobzuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack met een werkbreedte van 43 cm, 25-liter tanks, schijfborstelkop en 90 Ah Li-Ion-accu.
Dankzij het zeer compacte ontwerp, de werkbreedte van 43 centimeter en de twee tanks van 25 liter voor schoon en vuil water is onze accu-aangedreven, handbediende schrobzuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack een uitkomst op alle plekken waar ruimtegebrek het gebruik van grotere vloerreinigingsmachines bemoeilijkt. Schoonmaakbedrijven, de horeca en kleinere winkels profiteren daarbij van de wendbaarheid, het zeer goede overzicht op het te reinigen oppervlak en het lage geluidsniveau van de schijfborstelkop, waardoor de machine ook tijdens het winkelverkeer kan worden ingezet. De krachtige en onderhoudsvrije lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah maakt een gebruiksduur tot 2 uur mogelijk en in combinatie met de bijbehorende lader ook tussentijds opladen op elk moment. De tot 4 keer hogere cyclische stabiliteit in vergelijking met conventionele loodzuurbatterijen zorgt tegelijkertijd voor lage totale machinekosten gedurende de levensduur en een constante inzetbaarheid van de 43/25 C Classic Bp Pack.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Robuuste constructieSolide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelOverzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|750
|Vers/vuilwatertank (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|24 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|1100
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|44
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
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Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits
- Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken