Dankzij het zeer compacte ontwerp, de werkbreedte van 43 centimeter en de twee tanks van 25 liter voor schoon en vuil water is onze accu-aangedreven, handbediende schrobzuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack een uitkomst op alle plekken waar ruimtegebrek het gebruik van grotere vloerreinigingsmachines bemoeilijkt. Schoonmaakbedrijven, de horeca en kleinere winkels profiteren daarbij van de wendbaarheid, het zeer goede overzicht op het te reinigen oppervlak en het lage geluidsniveau van de schijfborstelkop, waardoor de machine ook tijdens het winkelverkeer kan worden ingezet. De krachtige en onderhoudsvrije lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah maakt een gebruiksduur tot 2 uur mogelijk en in combinatie met de bijbehorende lader ook tussentijds opladen op elk moment. De tot 4 keer hogere cyclische stabiliteit in vergelijking met conventionele loodzuurbatterijen zorgt tegelijkertijd voor lage totale machinekosten gedurende de levensduur en een constante inzetbaarheid van de 43/25 C Classic Bp Pack.