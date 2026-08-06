Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Standaard uitgerust met een 90 Ah Li-Ion-accu en snellader: de handbediende schrobzuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack met een werkbreedte van 43 cm en tanks van 25 l.
Krachtig, compact, stil: de handbediende en accu-aangedreven schrobzuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack van Kärcher. De standaard ingebouwde, onderhoudsvrije lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah maakt – ondersteund door de zeer energiezuinige en stil werkende schijfborstelkop – reinigingsbeurten tot 2 uur mogelijk. Dankzij de zeer hoge cyclische stabiliteit kan deze indien nodig op elk moment tussentijds of snel worden opgeladen met behulp van de bijbehorende snellader. Door zijn compacte ontwerp met een werkbreedte van 43 centimeter en de twee tanks van 25 liter voor schoon en vuil water overtuigt deze kleine vloerreinigingsmachine met maximale wendbaarheid, vooral in krappe ruimtes. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor schoonmaakbedrijven en voor onderhoudsreiniging in de horeca, kleinere winkels of in klinieken.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Robuuste constructieSolide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelOverzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|750
|Vers/vuilwatertank (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|24 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|1100
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|44
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken
- Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits