Krachtig, compact, stil: de handbediende en accu-aangedreven schrobzuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack van Kärcher. De standaard ingebouwde, onderhoudsvrije lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah maakt – ondersteund door de zeer energiezuinige en stil werkende schijfborstelkop – reinigingsbeurten tot 2 uur mogelijk. Dankzij de zeer hoge cyclische stabiliteit kan deze indien nodig op elk moment tussentijds of snel worden opgeladen met behulp van de bijbehorende snellader. Door zijn compacte ontwerp met een werkbreedte van 43 centimeter en de twee tanks van 25 liter voor schoon en vuil water overtuigt deze kleine vloerreinigingsmachine met maximale wendbaarheid, vooral in krappe ruimtes. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor schoonmaakbedrijven en voor onderhoudsreiniging in de horeca, kleinere winkels of in klinieken.