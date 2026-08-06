Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C BP Pack
Uitgebreid uitgeruste, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlakrendement.
Ook op grote oppervlakken is er in de praktijk vaak sprake van een zekere beperking door overplaatsing. In dergelijke gevallen is onze schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack de ideale keuze. Uitgerust met een in beide richtingen 200° draaibare rolborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) en een grote werkbreedte is hij buitengewoon wendbaar en daarmee ook optimaal geschikt voor sterk overbelaste oppervlakken. Tegelijkertijd zorgt de permanente dwarspositie van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting voor een hoger oppervlaktevermogen en een gelijkmatig reinigingsresultaat. In vergelijking met conventionele loodaccu's bieden de ingebouwde hoogwaardige lithium-ionaccu's een tot drie keer langere levensduur en zijn ze bovendien volledig onderhoudsvrij. Door gebruik te maken van de innovatieve eco!efficiency-stand kan de looptijd nog eens aanzienlijk worden verlengd – en het geluidsniveau met ongeveer 40 procent worden verminderd. Het optioneel verkrijgbare HEPA-filter reinigt de afvoerlucht uit het vuile water, waardoor het apparaat ook in hygiënegevoelige omgevingen kan worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop +/- 200 ° draaibaar met KART-technologie voor gemakkelijke onderhandeling van bochten
- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Inclusief krachtige inbouwoplader
- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.
Inclusief veegfunctie
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Bespaart hulpbronnen en verlengt de levensduur tot 50%.
- 40 % lager geluidsniveau.
- Verminderde CO₂-emissies.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen.
- Eenvoudig in het gebruik.
Zeer laag apparaatgewicht
- Ook over langere afstanden gemakkelijk te vervoeren.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Ook in kleine voertuigen te vervoeren.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Walstechnologie
- Hoge borsteldruk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.
- Ideaal voor het reinigen van voegen en gestructureerde oppervlakken.
- Gelijkmatig reinigingsresultaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|450
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|500
|Vers/vuilwatertank (l)
|22 / 22
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1260
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,2 / 30
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 3,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|750 - 1050
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100 - 150
|gangpad draaien breedte (mm)
|1118
|Waterverbruik (l/min)
|1
|geluidsniveau (dB(A))
|63
|Spanning (V)
|25,2
|Vermogen (W)
|tot 550
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|43
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Variabele contactdruk
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 45/22 C BP Pack
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.