Schrob-/zuigmachine K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
De K-Mop 46 overtuigt door zijn intuïtieve bediening, moeiteloze hantering met comfortabele voortstuwing en krachtige zuigkracht. Voor eersteklas reinigingsresultaten op alle harde vloeren.
De K-Mop 46 is de perfecte oplossing voor professionals die geen concessies willen doen op het gebied van ergonomie, duurzaamheid en prestaties. Zijn extreem robuuste constructie in combinatie met soepele bediening maakt elke uitdaging mogelijk – van kleine ruimtes tot grote oppervlakken. De hoge wendbaarheid en de werkbreedte van 46 centimeter zorgen voor maximale efficiëntie. Dankzij de krachtige afzuiging zijn vloeren direct droog en veilig begaanbaar. De intuïtieve bediening vereist nauwelijks training en maakt direct, vakkundig gebruik mogelijk. De samen met experts ontwikkelde ergonomie garandeert rugvriendelijk en krachtbesparend werken. Met een verswater- en vuilwatertank van elk 4 liter overtuigt de K-Mop 46 door zijn uithoudingsvermogen en duurzaamheid: een gerecycled aandeel van 28 procent, de eco!Mode en lage verbruikswaarden sparen waardevolle hulpbronnen. Als onderdeel van het Kärcher-systeem integreert het apparaat naadloos in het Battery Power+-platform en het Kärcher Equipment Management. Neem de controle over – met de K-Mop 46, uw betrouwbare partner voor professionele reiniging.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudigste bediening
- Aangename voortstuwing door tegengesteld draaiende borstels.
- Reiniging dicht bij de rand door afstotende rollen zonder beschadiging van het inventaris.
- 360°-reiniging door kanteling van de dissel in alle richtingen.
Intuïtiefste bediening
- Taalvrije HMI voor het instellen van de belangrijkste functies.
- Bekende Kärcher-kleurcodering (gele bedieningselementen).
- Weinig training nodig dankzij intuïtief ontwerp.
Ergonomie
- Ontwikkeld in samenwerking met ergonomie-experts.
- In hoogte verstelbare handgreep voor perfecte afstelling bij elke lichaamslengte.
- Afnemend handgewicht tijdens het gebruik dankzij doordachte plaatsing van de componenten.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 28 % gerecycled kunststof¹⁾.
Beste reinigingsresultaten
- 4 l vers- en vuilwatertank voor voldoende bereik.
- Efficiënte reiniging van zowel kleine, sterk vervuilde oppervlakken als grote oppervlakken.
- 2-traps intensieve reiniging door ophefbare zuigbalk.
Perfecte afzuiging.
- Linatex®-zuiglippen standaard meegeleverd.
- In hoogte verstelbare, moderne aluminium zuigbalk.
- Droge vloeren, zelfs op sterk gestructureerde harde vloerbedekkingen.
Connectiviteit
- Optioneel verkrijgbare Plug-in-Connect-connectiviteitsmodule.
- Registratie van de werkelijke werktijd en de locatie.
- Realtime weergave van de gegevens in het Kärcher Equipment Management-portaal.
Accuplatform
- 36 V Battery Power+-verwisselbare accu's.
- Veilige bescherming bij toepassingen met water.
- De Li-Ion-accu garandeert een constant vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|460
|Vers/vuilwatertank (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 1840
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|7,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading
|(7,5 Ah)
|Looptijd per acculading
|eco!efficiency-stand: (7,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|350
|Waterverbruik (ml/min)
|max. 440
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|24,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|446 x 551 x 1154
Verpakkingsinhoud
- Variant: Inclusief accu's en oplader
- Transportwielen
Uitvoering
- Oplaadbare accu: 36 V / 7,5 Ah batterijvermogen + batterij (2 st.)
- Oplader: 36 V Battery Power+ snellader (1 st.)
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor gebouwreinigers, in winkels of openbare gebouwen.
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- gezondheidszorg
- Ideaal voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.