De beste reinigingsresultaten, hulpbronnenbesparende systemen, uiterst eenvoudige bediening en hoge gebruiksvriendelijkheid: onze zitschrobzuigmachine B 110 R overtuigt in alle opzichten. Aangedreven door een krachtige 170 Ah accu, die gemakkelijk wordt opgeladen via de ingebouwde lader, zorgen 2 schijfborstels met een werkbreedte van 75 centimeter, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor een hoge reinigingskracht en tegelijkertijd tijd met weinig water en wasmiddel. De kleurgecodeerde bedieningselementen, de EASY Operation-schakelaar voor het selecteren van het reinigingsprogramma en het grote kleurendisplay met 30 talen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening. Voor maximaal gebruiksgemak zijn de auto-fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank geïntegreerd. Voor extra werkcomfort en veiligheid is de machine uitgerust met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en goed zichtbare dagrijverlichting.