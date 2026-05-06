Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Zit-schrobzuigmachine B 110 R met tanks van elk 110 liter, DOSE reinigingsmiddeldosering, 2 schijfborstels en een 170 Ah accu met ingebouwde lader.
De beste reinigingsresultaten, hulpbronnenbesparende systemen, uiterst eenvoudige bediening en hoge gebruiksvriendelijkheid: onze zitschrobzuigmachine B 110 R overtuigt in alle opzichten. Aangedreven door een krachtige 170 Ah accu, die gemakkelijk wordt opgeladen via de ingebouwde lader, zorgen 2 schijfborstels met een werkbreedte van 75 centimeter, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor een hoge reinigingskracht en tegelijkertijd tijd met weinig water en wasmiddel. De kleurgecodeerde bedieningselementen, de EASY Operation-schakelaar voor het selecteren van het reinigingsprogramma en het grote kleurendisplay met 30 talen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening. Voor maximaal gebruiksgemak zijn de auto-fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank geïntegreerd. Voor extra werkcomfort en veiligheid is de machine uitgerust met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en goed zichtbare dagrijverlichting.
Kenmerken en voordelen
In hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Innovatief KIK-systeemKleurgecodeerde sleutels voor verschillende bedieningsrechten tegen verkeerde bediening. Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker worden ingesteld. Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|7
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|373
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes