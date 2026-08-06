Dankzij een tankinhoud van 110 liter voor schoon en vuil water en een schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, bereikt onze zitschrobzuigmachine B 110 R moeiteloos een oppervlakteprestatie van circa 5100 m² per uur. Hiervoor is een zijschrobdek gemonteerd, waardoor de werkbreedte met 10 centimeter wordt vergroot en er dicht bij de rand kan worden gereinigd. Met het hulpbronnenbesparende DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de tijdbesparende Auto-Fill-functie voor het vullen van de schoonwatertank en het KIK-sleutelsysteem ter voorkoming van onjuiste bediening, beschikt de machine over verdere uitrustingsdetails voor een zuinige en gebruiksvriendelijke bediening. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde lader zijn eveneens standaard inbegrepen. De gebruiker profiteert van een comfortabele zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting om de passieve veiligheid te vergroten.