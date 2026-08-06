Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
De B 110 R zitschrobzuigmachine is uitgerust met 110 liter tanks voor schoon en vuil water en een automatische vulfunctie. Hij maakt een oppervlakteprestatie van 5100 m² per uur mogelijk.
Dankzij een tankinhoud van 110 liter voor schoon en vuil water en een schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, bereikt onze zitschrobzuigmachine B 110 R moeiteloos een oppervlakteprestatie van circa 5100 m² per uur. Hiervoor is een zijschrobdek gemonteerd, waardoor de werkbreedte met 10 centimeter wordt vergroot en er dicht bij de rand kan worden gereinigd. Met het hulpbronnenbesparende DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de tijdbesparende Auto-Fill-functie voor het vullen van de schoonwatertank en het KIK-sleutelsysteem ter voorkoming van onjuiste bediening, beschikt de machine over verdere uitrustingsdetails voor een zuinige en gebruiksvriendelijke bediening. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde lader zijn eveneens standaard inbegrepen. De gebruiker profiteert van een comfortabele zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting om de passieve veiligheid te vergroten.
Kenmerken en voordelen
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.
In hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|380
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes