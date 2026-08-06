Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Krachtige, zeer eenvoudig te bedienen zit-schrobzuigmachine B 110 R met een groot uitrustingspakket, walsborstelkop met geïntegreerde veegunit en 75 centimeter werkbreedte.
Goed doordachte uitrustingsdetails om waardevolle hulpbronnen te besparen, zoals het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem en de snelheidsafhankelijke waterdosering, vormen een integraal onderdeel van het concept van onze B 110 R-schrobzuigmachine. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde oplader worden standaard meegeleverd. Bovendien zorgt de rolborstelkop met 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie voor het beste reinigingsresultaat. Voor het snel vullen van de schoonwatertank of het grondig reinigen van de afvalwatertank zijn onze slimme auto-fill-functie en een automatisch tankspoelsysteem geïntegreerd. Beide tanks hebben een inhoud van 110 liter. Daarnaast profiteren gebruikers van een comfortabele zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor nog meer veiligheid. Met de B 110 R kunnen oppervlaktecapaciteiten van circa 4500 m² per uur worden bereikt.
Kenmerken en voordelen
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheidGemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen. Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
In hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|373
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
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Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes