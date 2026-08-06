Goed doordachte uitrustingsdetails om waardevolle hulpbronnen te besparen, zoals het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem en de snelheidsafhankelijke waterdosering, vormen een integraal onderdeel van het concept van onze B 110 R-schrobzuigmachine. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde oplader worden standaard meegeleverd. Bovendien zorgt de rolborstelkop met 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie voor het beste reinigingsresultaat. Voor het snel vullen van de schoonwatertank of het grondig reinigen van de afvalwatertank zijn onze slimme auto-fill-functie en een automatisch tankspoelsysteem geïntegreerd. Beide tanks hebben een inhoud van 110 liter. Daarnaast profiteren gebruikers van een comfortabele zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor nog meer veiligheid. Met de B 110 R kunnen oppervlaktecapaciteiten van circa 4500 m² per uur worden bereikt.