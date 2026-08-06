De compacte zit-schrobzuigmachine B 110 R is standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah-accu en een geïntegreerde lader en reinigt met zijn tanks van 110 liter tot 5100 m² per uur. Hiervoor zorgen de rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en de veegeenheid, evenals het gemonteerde zijschrobdek voor het vergroten van de werkbreedte met 10 centimeter voor het reinigen dicht bij de randen, zelfs onder schappen. Standaard zijn ook inbegrepen: snelheidsafhankelijke waterdosering om grondstoffen te besparen, het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de auto-fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank. Alle functies zijn comfortabel, gebruiksvriendelijk en kunnen in 30 talen worden bediend via het grote kleurendisplay of de EASY Operation-schakelaar. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt het mogelijk om individuele toegangsrechten toe te wijzen aan belangrijke functies van de machine en draagt ​​zo effectief bij aan het voorkomen van foutieve bediening. Om de passieve veiligheid te vergroten, is er ook dagrijverlichting geïntegreerd.