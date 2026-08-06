Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Betrouwbare zit-schrobzuigmachine B 110 R met 170 Ah accu, geïntegreerde lader, zijdelings schrobdek en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Oppervlakteprestatie: 5100 m2/uur.
De compacte zit-schrobzuigmachine B 110 R is standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah-accu en een geïntegreerde lader en reinigt met zijn tanks van 110 liter tot 5100 m² per uur. Hiervoor zorgen de rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en de veegeenheid, evenals het gemonteerde zijschrobdek voor het vergroten van de werkbreedte met 10 centimeter voor het reinigen dicht bij de randen, zelfs onder schappen. Standaard zijn ook inbegrepen: snelheidsafhankelijke waterdosering om grondstoffen te besparen, het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de auto-fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank. Alle functies zijn comfortabel, gebruiksvriendelijk en kunnen in 30 talen worden bediend via het grote kleurendisplay of de EASY Operation-schakelaar. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt het mogelijk om individuele toegangsrechten toe te wijzen aan belangrijke functies van de machine en draagt zo effectief bij aan het voorkomen van foutieve bediening. Om de passieve veiligheid te vergroten, is er ook dagrijverlichting geïntegreerd.
Kenmerken en voordelen
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheidGemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen. Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.
In hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|380
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes