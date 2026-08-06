Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, krachtig in de reiniging en met uitstekende TCO-waarden: onze zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack scoort met een uitgebreide standaarduitrusting en een optimale rendabiliteit. Zo behoren een snel en tussentijds oplaadbare 180 Ah lithium-ionaccu, die in vergelijking met loodzuuraccu's overtuigt met een ongeveer 4 keer langere levensduur, en een lader tot de leveringsomvang. Er zijn ook talrijke intelligente functies aan boord – zoals bijvoorbeeld de tijdbesparende Auto-Fill-functie voor het vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE. Met een werkbreedte van 75 centimeter maakt de rolborstelkop met praktische veegfunctie, in combinatie met 2 tanks van 110 liter, een oppervlakteprestatie mogelijk van tot wel 5100 vierkante meter per uur. En niet in de laatste plaats zorgen het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten en de zeer eenvoudige bediening van de machine via de EASY-Operation-schakelaar en het grote kleurendisplay in 30 talen voor maximale veiligheid en veel comfort.