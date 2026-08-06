Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Rolborstelkop, 180 Ah lithium-ijzerfosfaataccu, geïntegreerde lader en reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE standaard: de betrouwbare zit-schrobzuigmachine B 110 R.
Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, krachtig in de reiniging en met uitstekende TCO-waarden: onze zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack scoort met een uitgebreide standaarduitrusting en een optimale rendabiliteit. Zo behoren een snel en tussentijds oplaadbare 180 Ah lithium-ionaccu, die in vergelijking met loodzuuraccu's overtuigt met een ongeveer 4 keer langere levensduur, en een lader tot de leveringsomvang. Er zijn ook talrijke intelligente functies aan boord – zoals bijvoorbeeld de tijdbesparende Auto-Fill-functie voor het vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE. Met een werkbreedte van 75 centimeter maakt de rolborstelkop met praktische veegfunctie, in combinatie met 2 tanks van 110 liter, een oppervlakteprestatie mogelijk van tot wel 5100 vierkante meter per uur. En niet in de laatste plaats zorgen het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten en de zeer eenvoudige bediening van de machine via de EASY-Operation-schakelaar en het grote kleurendisplay in 30 talen voor maximale veiligheid en veel comfort.
Kenmerken en voordelen
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Lithium-ionbatterijen met lange levensduur
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 180
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|350
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes