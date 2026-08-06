Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
De zit-schrobzuigmachine B 110 R overtuigt met een 180 Ah lithium-ijzerfosfaataccu, geïntegreerde lader, tijdbesparend zijschrobdek en reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE.
De zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack combineert een uitgebreide uitrusting met zeer gunstige TCO-waarden. Daarvoor zijn talrijke innovaties aan boord – zoals bijvoorbeeld de Auto-Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE. Lange reinigingsbeurten en een oppervlakteprestatie van 5100 vierkante meter per uur worden mogelijk gemaakt door de combinatie van de standaard 180 Ah lithium-ionaccu, de 110-liter tank en de raamborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, die het gemonteerde, tijd- en kostenbesparende zijschrobdek met nog eens 10 centimeter uitbreidt en zo reiniging dicht bij de randen mogelijk maakt, deels ook onder rekken. Dankzij de geïntegreerde lader is het tussentijds opladen van de duurzame accu, die in vergelijking met loodzuuraccu's overtuigt met een ongeveer 4 keer langere levensduur, op elk moment mogelijk. Het KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten en de eenvoudige bediening met EASY-Operation-schakelaar en kleurendisplay maken het overtuigende totaalconceptcompleet.
Kenmerken en voordelen
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.
Lithium-ionbatterijen met lange levensduur
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 180
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|380,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes