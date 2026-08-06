De zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack combineert een uitgebreide uitrusting met zeer gunstige TCO-waarden. Daarvoor zijn talrijke innovaties aan boord – zoals bijvoorbeeld de Auto-Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE. Lange reinigingsbeurten en een oppervlakteprestatie van 5100 vierkante meter per uur worden mogelijk gemaakt door de combinatie van de standaard 180 Ah lithium-ionaccu, de 110-liter tank en de raamborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, die het gemonteerde, tijd- en kostenbesparende zijschrobdek met nog eens 10 centimeter uitbreidt en zo reiniging dicht bij de randen mogelijk maakt, deels ook onder rekken. Dankzij de geïntegreerde lader is het tussentijds opladen van de duurzame accu, die in vergelijking met loodzuuraccu's overtuigt met een ongeveer 4 keer langere levensduur, op elk moment mogelijk. Het KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten en de eenvoudige bediening met EASY-Operation-schakelaar en kleurendisplay maken het overtuigende totaalconceptcompleet.