Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Betrouwbare zit-schrobzuigmachine B 110 R met 180 Ah lithium-ijzerfosfaataccu, geïntegreerde lader, zijdelings schrobdek en reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE.
Onze zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack is standaard uitgerust met een 180 Ah-lithiumaccu die zowel snel als tussentijds kan worden opgeladen. Deze accu heeft een ongeveer vier keer langere levensduur dan loodzuuraccu’s en kan dankzij de ingebouwde lader op elk moment worden opgeladen. De machine overtuigt door zijn hoge oppervlakteprestaties, betrouwbaarheid en zeer goede TCO-waarden. Dankzij de twee tanks van 110 liter en de rolborstelkop met veegunit en een werkbreedte van 75 centimeter reinigt het apparaat tot 5100 vierkante meter per uur. Het gemonteerde, tijd- en kostenbesparende zijschrobdek breidt de werkbreedte met nog eens 10 centimeter uit en maakt zo reiniging dicht bij de randen mogelijk, deels ook onder rekken. Tot de uitgebreide uitrusting behoren bovendien het automatische tankspoelsysteem voor een snelle reiniging van de vuilwatertank, een snelheidsafhankelijke waterdosering, het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE en het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten. En niet in de laatste plaats overtuigt de B 110 R door zijn eenvoudige bediening, zowel via de innovatieve EASY-Operation-schakelaar als via het grote kleurendisplay in 30 talen.
Kenmerken en voordelen
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.
Lithium-ionbatterijen met lange levensduur
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 180
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|396,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes