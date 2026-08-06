Onze zit-schrobzuigmachine B 110 R Bp Pack is standaard uitgerust met een 180 Ah-lithiumaccu die zowel snel als tussentijds kan worden opgeladen. Deze accu heeft een ongeveer vier keer langere levensduur dan loodzuuraccu’s en kan dankzij de ingebouwde lader op elk moment worden opgeladen. De machine overtuigt door zijn hoge oppervlakteprestaties, betrouwbaarheid en zeer goede TCO-waarden. Dankzij de twee tanks van 110 liter en de rolborstelkop met veegunit en een werkbreedte van 75 centimeter reinigt het apparaat tot 5100 vierkante meter per uur. Het gemonteerde, tijd- en kostenbesparende zijschrobdek breidt de werkbreedte met nog eens 10 centimeter uit en maakt zo reiniging dicht bij de randen mogelijk, deels ook onder rekken. Tot de uitgebreide uitrusting behoren bovendien het automatische tankspoelsysteem voor een snelle reiniging van de vuilwatertank, een snelheidsafhankelijke waterdosering, het reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE en het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten. En niet in de laatste plaats overtuigt de B 110 R door zijn eenvoudige bediening, zowel via de innovatieve EASY-Operation-schakelaar als via het grote kleurendisplay in 30 talen.