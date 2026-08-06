Schrob-/zuigmachine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Zitschrobzuigmachine voorzien van 110 liter tanks voor vers en vuil water, schijfborstelkop met 75 cm werkbreedte, AGM accu en bijbehorende lader.
Een meertalig display, de slimme EASY Operation-schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen: onze zitschrobzuigmachine B 110 R Classic maakt indruk met zijn gebruiksvriendelijke bedieningsconcept en tegelijkertijd zeer goede reinigingsresultaten op middelgrote oppervlakken. Hiervoor zorgen de beproefde schijfborsteltechnologie en de zuigbalk van hoogwaardig gegoten aluminium met toonaangevende zuigprestaties. Standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah AGM-accu, een geschikte lader en het zuinige eco!efficiency-niveau van Kärcher, scoort de vloerreinigingsmachine met oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur en een zeer stille werking. De royale tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken met gemak langere werkperioden mogelijk, terwijl de dagrijverlichting voor een hoog niveau van actieve en passieve veiligheid zorgt. Bovendien helpt het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten tot de machinefuncties effectief een onjuiste bediening te voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Groot kleurenscherm
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Gebruiksgemak
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank ( )
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|hellingsgraad (%)
|max. 10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|75 / 40
|gangpad draaien breedte (cm)
|175
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|379
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes