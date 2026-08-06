Een meertalig display, de slimme EASY Operation-schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen: onze zitschrobzuigmachine B 110 R Classic maakt indruk met zijn gebruiksvriendelijke bedieningsconcept en tegelijkertijd zeer goede reinigingsresultaten op middelgrote oppervlakken. Hiervoor zorgen de beproefde schijfborsteltechnologie en de zuigbalk van hoogwaardig gegoten aluminium met toonaangevende zuigprestaties. Standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah AGM-accu, een geschikte lader en het zuinige eco!efficiency-niveau van Kärcher, scoort de vloerreinigingsmachine met oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur en een zeer stille werking. De royale tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken met gemak langere werkperioden mogelijk, terwijl de dagrijverlichting voor een hoog niveau van actieve en passieve veiligheid zorgt. Bovendien helpt het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten tot de machinefuncties effectief een onjuiste bediening te voorkomen.