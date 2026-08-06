Schrob-/zuigmachine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Wendbare, op accu werkende zit-schrobzuigmachine met 170 Ah accu, lader, krachtige zuigbalk en borstelkop met 75 cm werkbreedte en 110 l tanks.
De zeer gebruiksvriendelijke, op batterijen werkende zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic heeft een zuigbalk met toonaangevende zuigprestaties en een 75 centimeter brede borstelrol met tijdbesparende voorveegfunctie - beide gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium. Tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken niet alleen langere werkperioden mogelijk, maar ook oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur. Dankzij het compacte ontwerp is de B 110 R Classic zeer wendbaar en daardoor ook zeer geschikt voor het reinigen van schuine oppervlakken. De geïntegreerde dagrijverlichting zorgt voor het beste overzicht en zicht. De hoge contactdruk van de rollen zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten; indien nodig kan het wisselen snel en eenvoudig gebeuren. Een groot display voor het instellen van alle belangrijke functies in meer dan 30 talen en gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig te gebruiken is. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten tot de machinefuncties voorkomt bovendien ongewenste bedieningsfouten.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Groot kleurenscherm
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Gebruiksgemak
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank ( )
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|hellingsgraad (%)
|max. 10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|75 / 500
|gangpad draaien breedte (cm)
|175
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|379
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes