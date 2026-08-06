De zeer gebruiksvriendelijke, op batterijen werkende zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic heeft een zuigbalk met toonaangevende zuigprestaties en een 75 centimeter brede borstelrol met tijdbesparende voorveegfunctie - beide gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium. Tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken niet alleen langere werkperioden mogelijk, maar ook oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur. Dankzij het compacte ontwerp is de B 110 R Classic zeer wendbaar en daardoor ook zeer geschikt voor het reinigen van schuine oppervlakken. De geïntegreerde dagrijverlichting zorgt voor het beste overzicht en zicht. De hoge contactdruk van de rollen zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten; indien nodig kan het wisselen snel en eenvoudig gebeuren. Een groot display voor het instellen van alle belangrijke functies in meer dan 30 talen en gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig te gebruiken is. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor het individueel toekennen van toegangsrechten tot de machinefuncties voorkomt bovendien ongewenste bedieningsfouten.