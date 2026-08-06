De uitstekend uitgeruste B 150 R ride-on schrobzuigmachine met duurzame 240 Ah lithium-ion accu's, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort met een oppervlakteprestatie van maar liefst 7200 vierkante meter per uur. De 90 centimeter brede schijfborstelkop en ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigstang zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De lithium-ionbatterijen met lange fabrieksgarantie zorgen voor schoonmaken zonder zorgen: geen batterijwissels tijdens de levensduur van het apparaat, snel en tussentijds opladen en veilig gebruik met de beste TCO. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 150 liter tanks voor vers en vuil water. Het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem voorkomt effectief bedieningsfouten dankzij individuele toegangsrechten. Met 8 km/u rijsnelheid en stuurhoeksensor.