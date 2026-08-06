Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
B 150 R ride-on schrobzuigmachine met 2 schijfborstels, 90 cm werkbreedte en de nieuwste generatie zuigstangen voor de beste reinigingsresultaten en een oppervlakteprestatie van 7200 m²/uur.
Robuust, compact, wendbaar, op accu: Onze batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 150 R maakt indruk in zware dagelijkse werkomstandigheden met onmisbare functies en een uitstekende standaarduitrusting. Het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, de eco-efficiëntiemodus en de snelheidsafhankelijke waterdosering helpen om hulpbronnen te besparen en zuinig te reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de schoonwatertank van 150 liter, terwijl het automatische tankspoelsysteem het reinigen van de vuilwatertank vereenvoudigt. Met een werkbreedte van 90 centimeter, een werksnelheid van 8 km/u met stuurhoeksensor en de nieuwe, zeer robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de machine 7200 m²/u. Een dagrijlicht verbetert de zichtbaarheid en een zeer robuuste stalen rambeveiliging met grote deflectorrollen beschermt de gebruiker en de machine op betrouwbare wijze. De B 150 R Bp is zeer eenvoudig te bedienen dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en de kleurgecodeerde bedieningselementen. Voor de veiligheid is hij ook voorzien van het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, dat verschillende gebruikersbevoegdheden mogelijk maakt en zo bedieningsfoutenvrijwel uitsluit.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudig wisselen van de borstelschijven of aandrijfplaten.
- Schijfborstels verkrijgbaar in verschillende hardheden: zacht, medium en hard.
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere levensduur van de batterij.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% in vergelijking met reiniging met een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Gebruiksgemak
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|7200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5040
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|8
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|94 / 89
|gangpad draaien breedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|218
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Verpakkingsinhoud
- accu
- Inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen