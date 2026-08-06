Robuust, compact, wendbaar, op accu: Onze batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 150 R maakt indruk in zware dagelijkse werkomstandigheden met onmisbare functies en een uitstekende standaarduitrusting. Het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, de eco-efficiëntiemodus en de snelheidsafhankelijke waterdosering helpen om hulpbronnen te besparen en zuinig te reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de schoonwatertank van 150 liter, terwijl het automatische tankspoelsysteem het reinigen van de vuilwatertank vereenvoudigt. Met een werkbreedte van 90 centimeter, een werksnelheid van 8 km/u met stuurhoeksensor en de nieuwe, zeer robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de machine 7200 m²/u. Een dagrijlicht verbetert de zichtbaarheid en een zeer robuuste stalen rambeveiliging met grote deflectorrollen beschermt de gebruiker en de machine op betrouwbare wijze. De B 150 R Bp is zeer eenvoudig te bedienen dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en de kleurgecodeerde bedieningselementen. Voor de veiligheid is hij ook voorzien van het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, dat verschillende gebruikersbevoegdheden mogelijk maakt en zo bedieningsfoutenvrijwel uitsluit.