Aangedreven door een krachtige 240 Ah loodzuuraccu maakt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine indruk met dagelijkse, zware schoonmaakklussen en oppervlakteprestaties tot 6800 vierkante meter per uur. De 85 centimeter brede borstelkop met veegfunctie en de nieuwste generatie zuigbeugel voor de beste zuigresultaten zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust aluminium. De machine heeft ook 2 tanks van 150 liter voor schoon en vuil water, die snel en eenvoudig gevuld en gereinigd kunnen worden dankzij de automatische vulfunctie, evenals het zuinige DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Snelheidsafhankelijke waterdosering, eco-efficiëntiemodus en een stuurhoeksensor voor de hoge werksnelheid van 8 km/u besparen ook hulpbronnen en zorgen voor veiligheid. Een groot kleurendisplay maakt de machine eenvoudig te bedienen, terwijl het extra geïntegreerde KIK-toetsensysteem helpt om bedieningsfouten te voorkomen. Bovendien beschermen een goed zichtbare dagrijverlichting en een robuuste stalen botsbeveiliging de gebruiker en de machine tijdens het gebruik.