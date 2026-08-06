Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Een walsborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een robuuste aluminium zuigbalk zijn standaard. Oppervlakteprestaties van 6800 m²/u en 8 km/u werksnelheid.
De uitstekend uitgeruste B 150 R ride-on schrobzuigmachine met een duurzame 240 Ah accu, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort met een oppervlakteprestatie van meer dan 6800 m² per uur. De 85 cm brede spuitgegoten aluminium rolborstelkop met veegfunctie, 2 aan beide zijden gemonteerde zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opzuigen, ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 150 liter tanks voor schoon en vuil water. Dankzij het grote kleurendisplay, dat in 30 talen kan worden ingesteld, en het gepatenteerde KIK-toetsensysteem is de bediening zowel eenvoudig als veilig - bedieningsfouten worden effectief voorkomen dankzij de optie om verschillende gebruikers individuele toegangsrechten tot de programma's toe te kennen. Met een rijsnelheid van 8 km/u en een stuurhoeksensor is het een echte snelheidsduivel.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% in vergelijking met reiniging met een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|6800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4760
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|8
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180 - 1300
|Borstelcontactdruk (kg)
|94
|gangpad draaien breedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Vermogen (W)
|tot 2600
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|218
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie