De uitstekend uitgeruste B 150 R ride-on schrobzuigmachine met een duurzame 240 Ah accu, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort met een oppervlakteprestatie van meer dan 6800 m² per uur. De 85 cm brede spuitgegoten aluminium rolborstelkop met veegfunctie, 2 aan beide zijden gemonteerde zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opzuigen, ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 150 liter tanks voor schoon en vuil water. Dankzij het grote kleurendisplay, dat in 30 talen kan worden ingesteld, en het gepatenteerde KIK-toetsensysteem is de bediening zowel eenvoudig als veilig - bedieningsfouten worden effectief voorkomen dankzij de optie om verschillende gebruikers individuele toegangsrechten tot de programma's toe te kennen. Met een rijsnelheid van 8 km/u en een stuurhoeksensor is het een echte snelheidsduivel.