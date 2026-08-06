Onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine maakt indruk in het dagelijkse werk met zijn uitstekende standaarduitrusting. Het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de eco-efficiëntiemodus helpen om hulpbronnen te besparen en zuinig te reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de 150 liter schoonwatertank, terwijl het automatische tankspoelsysteem het reinigen van de vuilwatertank vereenvoudigt. Met 2 schijfborstels, een werkbreedte van 90 centimeter en de nieuwe, zeer robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de machine 7200 m²/u met een snelheid van 8 km/u. Een dagrijlicht verbetert de zichtbaarheid en een robuuste stalen rambeugel beschermt de gebruiker en de machine op betrouwbare wijze. De B 150 R is zeer eenvoudig te bedienen dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en de kleurgecodeerde bedieningselementen. De machine is uitgerust met het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, dat verschillende gebruikersbevoegdheden mogelijk maakt en zo bedieningsfouten vrijwel uitsluit. Een stuurhoeksensor ondersteunt de rijveiligheid, terwijl het zijdelingse schrobdek dicht bij de randen en contouren reinigt om handmatignabewerken te voorkomen.