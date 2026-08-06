Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Met zijn aluminium rolborstelkop met veegfunctie en 85 cm werkbreedte bereikt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine een oppervlakteprestatie tot 6800 m² per uur.
Aangedreven door een krachtige 240 Ah loodaccu maakt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine indruk met dagelijkse, zware schoonmaakklussen en oppervlakteprestaties tot 6800 vierkante meter per uur - bij een werksnelheid van 8 km/u. De 85 centimeter brede borstelkop met veegfunctie en de nieuwste generatie zuigbeugel voor de beste zuigresultaten zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust aluminium. De machine heeft ook 2 tanks van 150 liter voor schoon en vuil water, die snel en eenvoudig gevuld en gereinigd kunnen worden dankzij de automatische vulfunctie, evenals het zuinige DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Het snelheidsafhankelijke waterdoseersysteem bespaart ook grondstoffen. Het vermindert ook de watertoevoer in bochten en verhoogt samen met de stuurhoeksensor de veiligheid. Een groot kleurendisplay maakt het apparaat eenvoudig te bedienen, terwijl het extra geïntegreerde KIK-toetsensysteem helpt om bedieningsfouten te voorkomen. Bovendien beschermen een standaard, goed zichtbaar dagrijlicht en een robuuste stalen botsbeveiliging de gebruiker en de machine tijdens het gebruik.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% in vergelijking met reiniging met een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Gebruiksgemak
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|7600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5320
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|8
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1300
|gangpad draaien breedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|218
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie