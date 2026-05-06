Schrob-/zuigmachine B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Onze B 220 R ride-on schrobzuigmachine reinigt 9000 m² per uur. De machine met schijfborstelkop en 90 cm werkbreedte heeft een 240 Ah accu en een ingebouwde lader.
Uitgerust met een krachtige spuitgegoten aluminium zuigbalk van de nieuwste generatie, een schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 centimeter, een stuurhoeksensor om de veiligheid te verhogen bij een werksnelheid van 10 km/u en het hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem evenals snelheidsafhankelijke waterdosering, overtuigt onze compacte B 220 R ride-on schrobzuigmachine met uitstekende reinigingsresultaten. Hij is ook uiterst eenvoudig en veilig te bedienen. Dit wordt gegarandeerd door het grote kleurendisplay in 30 talen en het gepatenteerde KIK-toetsensysteem, waarmee verschillende toegangsrechten aan verschillende gebruikers kunnen worden toegewezen en bedieningsfouten worden voorkomen. De automatische vulfunctie is aan boord om tijd te besparen bij het vullen van de 220 liter schoonwatertank, net als het automatische tankspoelsysteem voor gemakkelijke reiniging van de vuilwatertank. Een ingebouwde lader maakt het gemakkelijker om de krachtige 240 Ah accu op te laden. Een dagrijlicht is ook standaard geïntegreerd voor een betere zichtbaarheid.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudig wisselen van de borstelschijven of aandrijfplaten.
- Schijfborstels verkrijgbaar in verschillende hardheden: zacht, medium en hard.
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Tot 70% waterbesparing bij het schoonmaken in vergelijking met een conventionele waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900 - 900
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|9000
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|10
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180 - 180
|Borstelcontactdruk (kg)
|94
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Vermogen (W)
|2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|230
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie