Uitgerust met een krachtige spuitgegoten aluminium zuigbalk van de nieuwste generatie, een schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 centimeter, een stuurhoeksensor om de veiligheid te verhogen bij een werksnelheid van 10 km/u en het hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem evenals snelheidsafhankelijke waterdosering, overtuigt onze compacte B 220 R ride-on schrobzuigmachine met uitstekende reinigingsresultaten. Hij is ook uiterst eenvoudig en veilig te bedienen. Dit wordt gegarandeerd door het grote kleurendisplay in 30 talen en het gepatenteerde KIK-toetsensysteem, waarmee verschillende toegangsrechten aan verschillende gebruikers kunnen worden toegewezen en bedieningsfouten worden voorkomen. De automatische vulfunctie is aan boord om tijd te besparen bij het vullen van de 220 liter schoonwatertank, net als het automatische tankspoelsysteem voor gemakkelijke reiniging van de vuilwatertank. Een ingebouwde lader maakt het gemakkelijker om de krachtige 240 Ah accu op te laden. Een dagrijlicht is ook standaard geïntegreerd voor een betere zichtbaarheid.