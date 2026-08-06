Schrob-/zuigmachine B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
De 285 Ah AGM-accu’s van de B 220 R zorgen voor 5 uur reinigen. Met 220 l tank, 10 km/u snelheid en 110 cm werkbreedte ideaal voor langdurige schoonmaakklussen.
Zeer grote oppervlakken snel en grondig reinigen en vrijwel onafhankelijk zijn van de beperkte accucapaciteit: geen probleem met de extreem krachtige B 220 R ride-on schrobzuigmachine. Standaard uitgerust met 2 grote 285 Ah AGM accu's en een ingebouwde lader kan de vloerreinigingsmachine tot 5 uur achter elkaar gebruikt worden. Dankzij de grote schijfborstelkop met een werkbreedte van 110 centimeter, de robuuste zuigbeugel van de nieuwste generatie en de twee 220-liter tanks voor schoon en vuil water kan hij tot 11.000 m²/u reinigen. De geavanceerde kleurcodering van de bedieningselementen maakt de bediening eenvoudiger, terwijl het gepatenteerde KIK-toetsensysteem bedieningsfouten effectief voorkomt. Met het automatisch vulsysteem voor tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het automatische spoelsysteem voor de vuilwatertank, het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en dagrijverlichting, een zwaailicht, robuuste bescherming van de voorbumper, snelheidsafhankelijke waterdosering en een stuurhoeksensor voor meer veiligheid tijdens het rijden, is de machine een van de krachtigste in zijn klasse.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Eenvoudig wisselen van de borstelschijven of aandrijfplaten.
- Schijfborstels verkrijgbaar in verschillende hardheden: zacht, medium en hard.
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
Borstelkop met disctechniek
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Tot 70% waterbesparing bij het schoonmaken in vergelijking met een conventionele waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurenscherm
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|1100 - 1100
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|11000
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|36 / 285
|batterijduur (u)
|max. 6
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|10
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180 - 180
|Borstelcontactdruk (kg)
|94
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Vermogen (W)
|2500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|230
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie