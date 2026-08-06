De emissievrije zitcombi machine B 300 RI Bp overtuigt als het gaat om de basis- en onderhoudsreiniging van grote oppervlakken. De grote 36 V/805 Ah loodaccu is al inbegrepen. Het aan de rechterzijde gemonteerde aanrijdveilige, geveerde zijschrobdek vergroot niet alleen de werkbreedte tot ca. 1.300 millimeter, maar maakt ook reiniging dichtbij de rand van muren en in hoeken mogelijk. Een tweede zijschrobdek kan op elk moment achteraf worden gemonteerd. De 2 grote walsborstels, een watertank van 300 liter en de brede en gebogen zuigbalk maken tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in één handeling mogelijk en met een oppervlakteprestatie tot 14.000 m²/u. Het verzamelde vuil kan dan zeer eenvoudig en gemakkelijk voor de gebruiker worden afgevoerd door middel van een hoogledigingsysteem. Daarnaast is de B 300 RI Bp dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor het zware werk. De gepaarde KTL en poedercoating zorgen voor de beste weerstand tegen roest.