Schrob-/zuigmachine B 300 R I Bp Pack + SSD right
Milieuvriendelijke reiniging in één handeling: de emissievrije B 300 RI Bp met 300 l vers- en vuilwatertank veegt en schrobt tegelijkertijd. Inclusief accu en oplader.
De emissievrije zitcombi machine B 300 RI Bp overtuigt als het gaat om de basis- en onderhoudsreiniging van grote oppervlakken. De grote 36 V/805 Ah loodaccu is al inbegrepen. Het aan de rechterzijde gemonteerde aanrijdveilige, geveerde zijschrobdek vergroot niet alleen de werkbreedte tot ca. 1.300 millimeter, maar maakt ook reiniging dichtbij de rand van muren en in hoeken mogelijk. Een tweede zijschrobdek kan op elk moment achteraf worden gemonteerd. De 2 grote walsborstels, een watertank van 300 liter en de brede en gebogen zuigbalk maken tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in één handeling mogelijk en met een oppervlakteprestatie tot 14.000 m²/u. Het verzamelde vuil kan dan zeer eenvoudig en gemakkelijk voor de gebruiker worden afgevoerd door middel van een hoogledigingsysteem. Daarnaast is de B 300 RI Bp dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor het zware werk. De gepaarde KTL en poedercoating zorgen voor de beste weerstand tegen roest.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerking
- Verdubbeld de productiviteit van mens en machine.
- Halvering van de werktijd.
- Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirs
- Comfortabel voor de gebruiker.
- Geen direct contact met vuil.
- Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machine
- Vergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter.
- Beschermt apparaat en object.
- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
Emissievrije batterijaandrijving
- Rustige schoonmaak.
- Beschermt de gezondheid en het milieu.
- Tot 40.000 m² op één acculading.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|1045 - 1350
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 14000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|10500
|accu (V/Ah)
|36 / 805
|batterijduur (u)
|circa 4
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 11
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Sidescrub-dek
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Toepassingen
- Voor gebruik in de transport- en logistieke sector
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens