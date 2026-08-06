De zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met zijbezems doorstaat dankzij het massief stalen frame en de onverwoestbare aandrijftechniek ook zwaardere toepassingen moeiteloos. Tegelijkertijd is de machine door de efficiëntie, het comfort, de eenvoudige bediening en lange werkintervallen uitermate geschikt voor onderhouds- en basisreiniging van grote oppervlakken waarbij vegen en schrobzuigen in een keer mogelijk is. En 300 liter grote watertank, de extra grote walsborstel, de uitstekende afzuiging en de comfortabele hooglediging staan garant voor een grondige en tijdbesparende reiniging en gemakkelijke afvoer van het veeggoed door hooglediging. De zijbezem vergroot de werkbreedte naar circa 1350 millimeter, is aan de rechterzijde gemonteerd en ter bescherming bij botsingen verend gelagerd. Voor reiniging tot aan de plint en in hoeken. De oppervlakteprestatie van de B 300 RI Diesel bedraagt tot 16.550 m² per uur.