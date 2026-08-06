Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SB right
Krachtige combinatie van schrobzuig- en veegmachine: de zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met dieselmotor. Met zijbezems voor het reinigen van wanden tot aan de plint en in hoeken.
De zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met zijbezems doorstaat dankzij het massief stalen frame en de onverwoestbare aandrijftechniek ook zwaardere toepassingen moeiteloos. Tegelijkertijd is de machine door de efficiëntie, het comfort, de eenvoudige bediening en lange werkintervallen uitermate geschikt voor onderhouds- en basisreiniging van grote oppervlakken waarbij vegen en schrobzuigen in een keer mogelijk is. En 300 liter grote watertank, de extra grote walsborstel, de uitstekende afzuiging en de comfortabele hooglediging staan garant voor een grondige en tijdbesparende reiniging en gemakkelijke afvoer van het veeggoed door hooglediging. De zijbezem vergroot de werkbreedte naar circa 1350 millimeter, is aan de rechterzijde gemonteerd en ter bescherming bij botsingen verend gelagerd. Voor reiniging tot aan de plint en in hoeken. De oppervlakteprestatie van de B 300 RI Diesel bedraagt tot 16.550 m² per uur.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerkingVerdubbeld de productiviteit van mens en machine. Halvering van de werktijd. Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirsComfortabel voor de gebruiker. Geen direct contact met vuil. Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machineVergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter. Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m²/u mogelijk. Beschermt apparaat en object.
Hogere rijpositie
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Handig in gebruik.
Massief stalen frame
- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
Zuigbalk, gebogen
- Zeer goede opzuiging, ook in scherpe bochten.
Zuinige diesel-verbandingsmotor
- Lange, ononderbroken werkintervallen.
- Onafhankelijke reiniging.
- Flexibele reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Werkbreedte borstels (mm)
|1045 - 1400
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|16550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|12400
|baterij type
|Startaccu
|accu (V/Ah)
|12 / 80
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
|geluidsniveau (dB(A))
|92
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Ook voor toepassingen in open hallen, externe magazijnen, laadkades en op bouwplaatsen
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens
- Ook ideaal voor de logistieke sector, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van magazijnen
- kleinhandel