Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right

Zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met dieselmotor voor in een keer vegen en schrobzuigen. Voor onderhouds- en basisreiniging van grotere oppervlakken.

Met een aan de rechterzijde gemonteerd zijschrobberdek, een extra grote walsborstel en een 300-liter watertank is de zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel perfect voor de grondige reiniging van grote oppervlakken. De gebogen en brede zuigbalk staat garant voor een optimale afzuiging, terwijl de hooglediging zorgt voor een eenvoudige en bijzonder comfortabele afvoer van het veeggoed. Het zijschrobberdek is verend gelagerd om schade bij eventuele botsingen te voorkomen. De zijbezem vergroot de werkbreedte tot circa 1300 millimeter en veegt schoon tot aan de plint en in hoeken. De machine met dieselmotor is ontworpen voor tijdbesparend in een keer schrobzuigen en vegen, is extreem robuust en daarom ook geschikt voor zwaarder gebruik. Gebruikers hebben daarnaast profijt van de hogere zitpositie en de eenvoudige en comfortabele bediening.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right: Schrobben en vegen in slechts één bewerking
Schrobben en vegen in slechts één bewerking
Verdubbeld de productiviteit van mens en machine. Halvering van de werktijd. Vooraf vegen niet nodig.
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right: Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirs
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirs
Comfortabel voor de gebruiker. Geen direct contact met vuil. Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right: Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machine
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machine
Vergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter. Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m²/u mogelijk. Beschermt apparaat en object.
Hogere rijpositie
  • Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
  • Handig in gebruik.
Massief stalen frame
  • Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
Zuigbalk, gebogen
  • Zeer goede opzuiging, ook in scherpe bochten.
Zuinige diesel-verbandingsmotor
  • Lange, ononderbroken werkintervallen.
  • Onafhankelijke reiniging.
  • Flexibele reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving Diesel
Werkbreedte borstels (mm) 1045 - 1350
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1755
Werkbreedte afzuiging (mm) 1440
Vers/vuilwatertank (l) 300 / 300
Vuilreservoir (l) 180
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 16550
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 12400
baterij type Startaccu
accu (V/Ah) 12 / 80
hellingsgraad (%) 12
Borstelsnelheid (tpm) 460
Borstelcontactdruk (kg) 25 - 150
Waterverbruik (l/min) max. 12
geluidsniveau (dB(A)) 92
Afmetingen (L × B × H) (mm) 2400 x 1570 x 1860

Verpakkingsinhoud

  • rol borstel: 2 Stuk(s)
  • Zuigbalken, gebogen

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Parkeerstand
  • Geïntegreerde veeginstallatie
  • Veegfunctie
  • Twee-tank-systeem
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right
Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right
Videos
Toepassingen
  • Parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Ook voor toepassingen in open hallen, externe magazijnen, laadkades en op bouwplaatsen
  • Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens
  • Ook ideaal voor de logistieke sector, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van magazijnen
  • kleinhandel
Accessoires
Reinigingsmiddel