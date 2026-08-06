Met een aan de rechterzijde gemonteerd zijschrobberdek, een extra grote walsborstel en een 300-liter watertank is de zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel perfect voor de grondige reiniging van grote oppervlakken. De gebogen en brede zuigbalk staat garant voor een optimale afzuiging, terwijl de hooglediging zorgt voor een eenvoudige en bijzonder comfortabele afvoer van het veeggoed. Het zijschrobberdek is verend gelagerd om schade bij eventuele botsingen te voorkomen. De zijbezem vergroot de werkbreedte tot circa 1300 millimeter en veegt schoon tot aan de plint en in hoeken. De machine met dieselmotor is ontworpen voor tijdbesparend in een keer schrobzuigen en vegen, is extreem robuust en daarom ook geschikt voor zwaarder gebruik. Gebruikers hebben daarnaast profijt van de hogere zitpositie en de eenvoudige en comfortabele bediening.