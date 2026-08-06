Schrob-/zuigmachine B 300 R I D + SSD right
Zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met dieselmotor voor in een keer vegen en schrobzuigen. Voor onderhouds- en basisreiniging van grotere oppervlakken.
Met een aan de rechterzijde gemonteerd zijschrobberdek, een extra grote walsborstel en een 300-liter watertank is de zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel perfect voor de grondige reiniging van grote oppervlakken. De gebogen en brede zuigbalk staat garant voor een optimale afzuiging, terwijl de hooglediging zorgt voor een eenvoudige en bijzonder comfortabele afvoer van het veeggoed. Het zijschrobberdek is verend gelagerd om schade bij eventuele botsingen te voorkomen. De zijbezem vergroot de werkbreedte tot circa 1300 millimeter en veegt schoon tot aan de plint en in hoeken. De machine met dieselmotor is ontworpen voor tijdbesparend in een keer schrobzuigen en vegen, is extreem robuust en daarom ook geschikt voor zwaarder gebruik. Gebruikers hebben daarnaast profijt van de hogere zitpositie en de eenvoudige en comfortabele bediening.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerkingVerdubbeld de productiviteit van mens en machine. Halvering van de werktijd. Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirsComfortabel voor de gebruiker. Geen direct contact met vuil. Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machineVergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter. Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m²/u mogelijk. Beschermt apparaat en object.
Hogere rijpositie
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Handig in gebruik.
Massief stalen frame
- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
Zuigbalk, gebogen
- Zeer goede opzuiging, ook in scherpe bochten.
Zuinige diesel-verbandingsmotor
- Lange, ononderbroken werkintervallen.
- Onafhankelijke reiniging.
- Flexibele reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Werkbreedte borstels (mm)
|1045 - 1350
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|16550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|12400
|baterij type
|Startaccu
|accu (V/Ah)
|12 / 80
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
|geluidsniveau (dB(A))
|92
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2400 x 1570 x 1860
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalken, gebogen
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Ook voor toepassingen in open hallen, externe magazijnen, laadkades en op bouwplaatsen
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens
- Ook ideaal voor de logistieke sector, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van magazijnen
- kleinhandel