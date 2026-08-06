Schrob-/zuigmachine B 300 R I LPG + SSD right
De milieuvriendelijke aandrijving op vloeibaar gas en het rechts gemonteerde zijschrobdek kenmerken onze zitcombinatiemachine B 300 RI LPG. Reinigt tot 16.550 m² per uur.
Zuinig in gebruik, zeer robuust in gebruik, effectief in reinigen: onze zitcombinatiemachine B 300 RI LPG met zijschrobdek maakt indruk met een oppervlakteprestatie tot 16.550 m²/u en is daarmee de ideale keuze voor basis- en onderhoudsreiniging van grote gebieden. Het zijschrobdek is aan de rechterzijde gemonteerd, is verend gemonteerd om botsingen te voorkomen en zorgt voor een royale werkbreedte van circa 1300 millimeter. Hiermee kunt u dichtbij de muren en in hoeken reinigen en in combinatie met de extra grote rolborstel, het waterreservoir van 300 liter en de uitstekende zuigkracht door de brede en gebogen zuigbalk maakt het extreem tijdbesparend schrobben en vegen mogelijk. slechts één operatie. De zuinige aandrijving en de royale tankgrootte garanderen lang en ononderbroken werken, terwijl functies als de comfortabele hoge lediging voor het afvoeren van het vuil de gebruiker ontlasten.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerkingVerdubbeld de productiviteit van mens en machine. Halvering van de werktijd. Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirsComfortabel voor de gebruiker. Geen direct contact met vuil. Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machineVergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter. Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m²/u mogelijk. Beschermt apparaat en object.
Hogere rijpositie
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Handig in gebruik.
Massief stalen frame
- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
Zuigbalk, gebogen
- Zeer goede opzuiging, ook in scherpe bochten.
Zuiniger, met een LPG-verbrandingsmotor.
- Lange, ononderbroken werkintervallen.
- Ook binnenshuis te gebruiken.
- Onafhankelijke reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|LPG
|Werkbreedte borstels (mm/ )
|1045 / 1350
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|16550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|12400
|baterij type
|Startaccu
|accu (V/Ah)
|12 / 80
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
|geluidsniveau (dB(A))
|87
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1794
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2720 x 1720 x 2050
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalken, gebogen
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Twee-tank-systeem