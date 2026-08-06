Zuinig in gebruik, zeer robuust in gebruik, effectief in reinigen: onze zitcombinatiemachine B 300 RI LPG met zijschrobdek maakt indruk met een oppervlakteprestatie tot 16.550 m²/u en is daarmee de ideale keuze voor basis- en onderhoudsreiniging van grote gebieden. Het zijschrobdek is aan de rechterzijde gemonteerd, is verend gemonteerd om botsingen te voorkomen en zorgt voor een royale werkbreedte van circa 1300 millimeter. Hiermee kunt u dichtbij de muren en in hoeken reinigen en in combinatie met de extra grote rolborstel, het waterreservoir van 300 liter en de uitstekende zuigkracht door de brede en gebogen zuigbalk maakt het extreem tijdbesparend schrobben en vegen mogelijk. slechts één operatie. De zuinige aandrijving en de royale tankgrootte garanderen lang en ononderbroken werken, terwijl functies als de comfortabele hoge lediging voor het afvoeren van het vuil de gebruiker ontlasten.