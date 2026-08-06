Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Voordelige, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic. Met een tankinhoud van 70 l, schijfborstelkop en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah.

De BD 50/70 R Classic Bp is een compacte, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine die overtuigt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, goede reinigingsprestaties, talrijke handige uitrustingsdetails en een zeer eenvoudige bediening. Dankzij het compacte ontwerp is het een serieus alternatief voor een walk-behind-machine, zonder dat de gebruiker daarbij aan comfort hoeft in te boeten. Kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening, de krachtige, duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah zorgt door de mogelijkheid tot snel- en tussentijds opladen voor een maximale inzetbaarheid van de machine. De standaard meegeleverde Home-Base, die kan worden uitgerust met haken om schoonmaakbenodigdheden eenvoudig mee te nemen, en optioneel verkrijgbare extra uitrusting zoals de vuilniszakhouder of een voorreinigingsmop maken het eenvoudige, maar des te efficiëntere concept van de BD 50/70 R Classic Bp compleet.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: discborsteltechniek
discborsteltechniek
Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
  • Bijzonder wendbaar apparaat.
  • Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
  • Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
  • Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
  • Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte afzuiging (mm) 850
Vers/vuilwatertank (l) 70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 2805
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2000
baterij type Li-Ion
accu (V/Ah) 25,6 / 90
batterijduur (u) max. 2
Oplaadtijd van de batterij (u) 8
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 13 / 20
gangpad draaien breedte (mm) 1650
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
geluidsniveau (dB(A)) 67
Vermogen (W) 1400
Toegestaan totaal gewicht (kg) 345
Gewicht zonder accessoires (kg) 112
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Verpakkingsinhoud

  • accu
  • Batterij en lader inbegrepen
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Automatische waterstop
  • Magneetventiel
  • Twee-tank-systeem
  • Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
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