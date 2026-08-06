Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Voordelige, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic. Met een tankinhoud van 70 l, schijfborstelkop en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah.
De BD 50/70 R Classic Bp is een compacte, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine die overtuigt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, goede reinigingsprestaties, talrijke handige uitrustingsdetails en een zeer eenvoudige bediening. Dankzij het compacte ontwerp is het een serieus alternatief voor een walk-behind-machine, zonder dat de gebruiker daarbij aan comfort hoeft in te boeten. Kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening, de krachtige, duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah zorgt door de mogelijkheid tot snel- en tussentijds opladen voor een maximale inzetbaarheid van de machine. De standaard meegeleverde Home-Base, die kan worden uitgerust met haken om schoonmaakbenodigdheden eenvoudig mee te nemen, en optioneel verkrijgbare extra uitrusting zoals de vuilniszakhouder of een voorreinigingsmop maken het eenvoudige, maar des te efficiëntere concept van de BD 50/70 R Classic Bp compleet.
Kenmerken en voordelen
GebruiksvriendelijkZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|8
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|gangpad draaien breedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|112
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Verpakkingsinhoud
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher