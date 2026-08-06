De BD 50/70 R Classic Bp is een compacte, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine die overtuigt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, goede reinigingsprestaties, talrijke handige uitrustingsdetails en een zeer eenvoudige bediening. Dankzij het compacte ontwerp is het een serieus alternatief voor een walk-behind-machine, zonder dat de gebruiker daarbij aan comfort hoeft in te boeten. Kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening, de krachtige, duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah zorgt door de mogelijkheid tot snel- en tussentijds opladen voor een maximale inzetbaarheid van de machine. De standaard meegeleverde Home-Base, die kan worden uitgerust met haken om schoonmaakbenodigdheden eenvoudig mee te nemen, en optioneel verkrijgbare extra uitrusting zoals de vuilniszakhouder of een voorreinigingsmop maken het eenvoudige, maar des te efficiëntere concept van de BD 50/70 R Classic Bp compleet.