Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Compacte, zeer wendbare zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic met een tankinhoud van 70 l, onderhoudsvrije lithium-ionaccu (90 Ah) en krachtige snellader.
Krachtig en op accu’s werkend: onze zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic biedt dankzij zijn compacte, smalle ontwerp een hoge mate van wendbaarheid en is daardoor ook zeer eenvoudig te vervoeren. Uitgerust met een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah, die op elk moment tussentijds kan worden opgeladen, en een tankinhoud van 70 liter, zijn ook langere reinigingsklussen moeiteloos mogelijk. Bovendien maakt de BD 50/70 R Classic de inbouw mogelijk van vele handige, optioneel verkrijgbare uitrustingsdetails, zoals bijvoorbeeld een Home-Base met haken voor het meenemen van handmatige reinigingsbenodigdheden of een voorveegmop.
Kenmerken en voordelen
GebruiksvriendelijkZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 2
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|gangpad draaien breedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|112
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Verpakkingsinhoud
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher