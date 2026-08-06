Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Compacte, zeer wendbare zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic met een tankinhoud van 70 l, onderhoudsvrije lithium-ionaccu (90 Ah) en krachtige snellader.

Krachtig en op accu’s werkend: onze zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic biedt dankzij zijn compacte, smalle ontwerp een hoge mate van wendbaarheid en is daardoor ook zeer eenvoudig te vervoeren. Uitgerust met een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah, die op elk moment tussentijds kan worden opgeladen, en een tankinhoud van 70 liter, zijn ook langere reinigingsklussen moeiteloos mogelijk. Bovendien maakt de BD 50/70 R Classic de inbouw mogelijk van vele handige, optioneel verkrijgbare uitrustingsdetails, zoals bijvoorbeeld een Home-Base met haken voor het meenemen van handmatige reinigingsbenodigdheden of een voorveegmop.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: discborsteltechniek
discborsteltechniek
Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
  • Bijzonder wendbaar apparaat.
  • Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
  • Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
  • Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
  • Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte afzuiging (mm) 850
Vers/vuilwatertank (l) 70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 2805
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2000
baterij type Li-Ion
accu (V/Ah) 25,6 / 90
batterijduur (u) max. 2
Oplaadtijd van de batterij (u) circa 2
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 13 / 20
gangpad draaien breedte (mm) 1650
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
geluidsniveau (dB(A)) 66
Vermogen (W) 1400
Toegestaan totaal gewicht (kg) 345
Gewicht zonder accessoires (kg) 112
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Verpakkingsinhoud

  • accu
  • Batterij en lader inbegrepen
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Automatische waterstop
  • Magneetventiel
  • Twee-tank-systeem
  • Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel