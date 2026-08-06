Krachtig en op accu’s werkend: onze zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic biedt dankzij zijn compacte, smalle ontwerp een hoge mate van wendbaarheid en is daardoor ook zeer eenvoudig te vervoeren. Uitgerust met een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah, die op elk moment tussentijds kan worden opgeladen, en een tankinhoud van 70 liter, zijn ook langere reinigingsklussen moeiteloos mogelijk. Bovendien maakt de BD 50/70 R Classic de inbouw mogelijk van vele handige, optioneel verkrijgbare uitrustingsdetails, zoals bijvoorbeeld een Home-Base met haken voor het meenemen van handmatige reinigingsbenodigdheden of een voorveegmop.