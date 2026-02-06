Nat/droog stofzuiger NT 40/1 Tact Bs *EU
Onze NT 40/1 Tact Bs bakkerijstofzuiger is speciaal ontwikkeld voor de speciale eisen van bakkerijen en banketbakkers. Let op! De zuigset is niet bij de levering inbegrepen.
Bakkers en banketbakkers kunnen opgelucht ademhalen met onze NT 40/1 Tact Bs bakkerijstofzuiger. Of het nu gaat om vloeren, machines of andere apparaten - en met optionele accessoires zelfs de oven: de stofzuiger kan gemakkelijk alle uitdagingen aan die in de bakkerij wachten. Met zijn stevige metalen grendelsluitingen is hij gecertificeerd als explosieveilige machine en daarom perfect voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof. De automatische Tact-filterreiniging zorgt niet alleen voor een constant hoge zuigkracht, maar maakt ook het stofzuigen van grote hoeveelheden fijn stof mogelijk. Daartoe is de stofzuiger uiterst eenvoudig te bedienen met de draaischakelaar in het midden, is hij ook bestand tegen zwaardere toepassingen met de robuuste container en is hij zeer gemakkelijk te vervoeren dankzij de standaard ergonomische duwbeugel.
Kenmerken en voordelen
Ideaal voor bakkerijen en banketbakkersOptionele accessoiresets speciaal voor gebruik in bakkerijen.
Speciale vergrendelingen van metaalCertificering toestaan als explosieveilige machine. Vergunning voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof.
Hittebestendig PES-vlakfilterMaakt het opzuigen van problematisch stof in bakkerijen mogelijk.
Praktische opbergruimte voor accessoires voor speciale accessoires
- Vergemakkelijkt het meenemen van omvangrijke sets voor ovenreiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|40
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|16,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Verpakkingsinhoud
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
- Antistatisch systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van bakkerijovens, vloeren, machines en apparaten
Accessoires
Reserveonderdelen NT 40/1 Tact Bs *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.