Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf

Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.

Extreem krachtig, zeer robuust en gemakkelijk te transporteren: de NT 50/1 Mwf nat/droogzuiger van Kärcher voldoet zelfs aan de hoogste eisen voor brandweerwerkzaamheden. Uitgerust met een reservoir van 50 liter, metalen zwenkwielen en een traploos verstelbare duwbeugel, is het mobiele apparaat snel op de plaats van de operatie, waar het onmiddellijk klaar is voor gebruik dankzij een C-koppeling voor het aansluiten van alle standaard brandweerslangen. De vuilwaterpomp levert tot 330 liter water per minuut - ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden water, zoals die nodig zijn voor bluswerkzaamheden of overstromingen. Een PRCD-K persoonlijke beschermingsschakelaar met IP68-stekker, speciaal ontworpen voor gebruik met stroomgeneratoren, en een grofvuilfilterkorf, die de vuilwaterpomp effectief beschermt tegen verstoppingen door opgezogen stenen, bladeren of hout, zorgen voor de veiligheid van mens en machine. De NT 50/1 Mwf brandweerstofzuiger is ook uitgerust met een oliebestendige zuigslang en een hoogwaardige aluminium vloerzuigmond.

Kenmerken en voordelen
Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf: Geïntegreerde vuilwaterpomp
Geïntegreerde vuilwaterpomp
Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.
Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf: PRCD-K persoonlijke stroomonderbreker met IP68-stekker
PRCD-K persoonlijke stroomonderbreker met IP68-stekker
Detecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer. Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.
Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf: Geïntegreerde grofvuilfilterkorf om de pomp te beschermen
Geïntegreerde grofvuilfilterkorf om de pomp te beschermen
Beschermt de afvoerpomp tegen verstopping door stenen, bladeren of stukken hout.
Valse luchtaansluiting voor zuigkrachtregeling
  • De mof wordt tussen de slang en het spruitstuk gemonteerd.
  • Maakt synchronisatie mogelijk van de wateropbrengst van de aanzuigunit en de pomp.
Afvoerslang
  • De afvalwaterpomp verwijdert de meeste vloeistoffen die worden opgezogen.
  • Voor het gemakkelijk afvoeren van overgebleven vloeistoffen.
Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen
  • Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Accessoires van hoge kwaliteit
  • Oliebestendige zuigslang.
  • Aluminium inductievloermondstuk.
  • Traploos verstelbare duwbeugel.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s) 74
Vacuüm (mbar) 273
Containerinhoud (l) 50
Vermogen (W) 1200
Vermogen afvoerpomp (W) 810
Standaard nominale diameter: ( ) ID 40
Kabellengte (m) 10
geluidsniveau (dB(A)) 67
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 28
Gewicht inclusief verpakking (kg) 34,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 640 x 370 x 1045

Verpakkingsinhoud

  • Lengte van de zuigslang: 4 m
  • Type zuigslang: Oliebestendig
  • verdeelstuk: Kunststof
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
  • Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 370 mm
  • Materiaal van het nat-/droogvloermondstuk: Aluminium
  • Spleetmondstuk
  • Grofvuilfilter
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • Afvoerslang
  • Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar
  • PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar: Met IP68-stekker
  • C koppeling
  • Geïntegreerde pomp
  • Beschermingsklasse: I
Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf
Videos
Toepassingen
  • Voor het afvoeren van grote hoeveelheden water tijdens brandweerwerkzaamheden
  • Ontworpen voor brandweer en rampenbestrijding
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 Mwf 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.