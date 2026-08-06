Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Mwf
Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.
Extreem krachtig, zeer robuust en gemakkelijk te transporteren: de NT 50/1 Mwf nat/droogzuiger van Kärcher voldoet zelfs aan de hoogste eisen voor brandweerwerkzaamheden. Uitgerust met een reservoir van 50 liter, metalen zwenkwielen en een traploos verstelbare duwbeugel, is het mobiele apparaat snel op de plaats van de operatie, waar het onmiddellijk klaar is voor gebruik dankzij een C-koppeling voor het aansluiten van alle standaard brandweerslangen. De vuilwaterpomp levert tot 330 liter water per minuut - ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden water, zoals die nodig zijn voor bluswerkzaamheden of overstromingen. Een PRCD-K persoonlijke beschermingsschakelaar met IP68-stekker, speciaal ontworpen voor gebruik met stroomgeneratoren, en een grofvuilfilterkorf, die de vuilwaterpomp effectief beschermt tegen verstoppingen door opgezogen stenen, bladeren of hout, zorgen voor de veiligheid van mens en machine. De NT 50/1 Mwf brandweerstofzuiger is ook uitgerust met een oliebestendige zuigslang en een hoogwaardige aluminium vloerzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde vuilwaterpompVia de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.
PRCD-K persoonlijke stroomonderbreker met IP68-stekkerDetecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer. Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.
Geïntegreerde grofvuilfilterkorf om de pomp te beschermenBeschermt de afvoerpomp tegen verstopping door stenen, bladeren of stukken hout.
Valse luchtaansluiting voor zuigkrachtregeling
- De mof wordt tussen de slang en het spruitstuk gemonteerd.
- Maakt synchronisatie mogelijk van de wateropbrengst van de aanzuigunit en de pomp.
Afvoerslang
- De afvalwaterpomp verwijdert de meeste vloeistoffen die worden opgezogen.
- Voor het gemakkelijk afvoeren van overgebleven vloeistoffen.
Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen
- Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Accessoires van hoge kwaliteit
- Oliebestendige zuigslang.
- Aluminium inductievloermondstuk.
- Traploos verstelbare duwbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar)
|273
|Containerinhoud (l)
|50
|Vermogen (W)
|1200
|Vermogen afvoerpomp (W)
|810
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|34,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Oliebestendig
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 370 mm
- Materiaal van het nat-/droogvloermondstuk: Aluminium
- Spleetmondstuk
- Grofvuilfilter
- Duwbeugel
Uitvoering
- Afvoerslang
- Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar
- PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar: Met IP68-stekker
- C koppeling
- Geïntegreerde pomp
- Beschermingsklasse: I
Videos
Toepassingen
- Voor het afvoeren van grote hoeveelheden water tijdens brandweerwerkzaamheden
- Ontworpen voor brandweer en rampenbestrijding
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 Mwf
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.