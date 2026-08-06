Nat/droog stofzuiger NT 50/2 Me Classic Edition
2-motorige stof-/waterzuiger NT 50/2 Me Classic met patroonfilter en 50-liter reservoir. Voor alle soorten nat en grof vuil. Zuigkracht, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van topniveau!
Met de krachtige 2-motorige stof-/waterzuiger NT 50/2 Me Classic worden vloeistoffen, grof vuil en stof in een handomdraai opgezogen. De machine heeft een reservoir van 50 liter en staat voor uitstekend gebruiksgemak en solide kwaliteit. De standaard duwbeugel en het extra stevige onderstel met metalen zwenkwielen zorgen voor optimaal comfort op het gebied van mobiliteit. Deze stofzuiger met patroonfilter maakt indruk met het Easy-Service-concept. De NT 50/2 Me Classic is ontworpen voor middelgrote hoeveelheden.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoerenMaximale mobiliteit op elke ondergrond dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen. De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigcapaciteit2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit. De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
Zuigen zonder filterzakDe 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher. Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|50
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Papier
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Videos
Toepassingen
- Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/2 Me Classic Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.