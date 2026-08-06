Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Tact Te L
Professionele nat- en droogzuiger NT 50/1 Tact Te L met uitgebreide uitrusting. Daaronder vallen een 50-literreservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang, evenals een geïntegreerd stopcontact.
Fijnstof, grof vuil, vloeistoffen: onze nat- en droogzuiger NT 50/1 Tact Te L gaat werkelijk nergens voor terug. Met zijn 50 liter grote reservoir met stootrand, metalen zwenkwielen en een oliebestendige afvoerslang, evenals de in hoogte verstelbare duwbeugel, is hij bij uitstek geschikt voor het reinigen van werkplekken en machines in de productie, de werkplaats en op de bouwplaats. Daarmee is hij voorbestemd voor bijzonder veeleisende klanten uit de industrie en de bouwsector, die dagelijks vertrouwen op professionele machines en waarde hechten aan ononderbroken en stofvrij werken. Daarvoor zorgen onder andere het beproefde filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakvouwfilter. Een geïntegreerd stopcontact met automatische aan/uit-functie vergemakkelijkt het werken met elektrisch gereedschap, terwijl de centrale draaischakelaar een eenvoudige selectie van zuigprogramma's mogelijk maakt en het toerental traploos kan worden ingesteld met een aparte draaiknop. Uitgebreide accessoires worden standaard meegeleverd en kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de geïntegreerde opbergruimte voor de zuigslang en accessoires.
Kenmerken en voordelen
Verstelbare, ergonomische duwbeugelDe verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener. De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de zuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.
Oliebestendige afvoerslangOliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.
Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukkenVloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.
Centrale draaischakelaar
- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|50
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Stofklasse: L
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 Tact Te L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.