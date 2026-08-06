Nat/droog stofzuiger NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobiele, robuuste en veelzijdige alleskunner met de hoogste zuig- en oppervlakteprestaties en een uniek Tact² filterreinigingssysteem voor ononderbroken reinigingswerkzaamheden.
Kärcher presenteert de Tact² – de nieuwe topklasse professionele stof-/waterzuigers. Deze verbeterde versie van het beproefde Tact-systeem voor filterreiniging biedt de hoogste productiviteit ooit. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht, terwijl de lange standtijd van het filter ervoor zorgt dat u dit maar zelden hoeft te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijnstof opzuigen, maar ook grof vuil en water aankunnen. Dankzij de verschillende modellen biedt deze reeks stofzuigers de ideale oplossing voor tal van toepassingsgebieden, waarbij een constant hoge zuigkracht cruciaal is: in de bouw, de voedingsmiddelenindustrie, de autobranche en in de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Extra breed wegmondstukEfficiënte zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden vuil en vloeistoffen. Hoogste oppervlakteprestatie in korte tijd dankzij de breedte van 640 mm. Onafhankelijk mondstukchassis voor de beste zuigresultaten.
Praktische afvoerslangMoeiteloze en veilige afvoer van geabsorbeerde vloeistoffen. Contactloos legen voor maximale werkveiligheid.
Directionele opbergruimte voor accessoiresVerlorenveilige opslag van zuigbuizen en vloermondstuk. Extra ruimte voor 4 meter slang en 30 meter rubberen gaaskabel. Accessoires altijd en vanuit elke richting bij de hand.
Veel erin, snel eruit met de kipcontainer
- Maximale gebruikersveiligheid bij het legen.
- Maximale stabiliteit dankzij het metalen chassis.
- Gemakkelijk te legen door middel van een comfortabele kantelbak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|75
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|30
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|46
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|670 x 560 x 930
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Voorzetzuigmond: 640 mm
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- landbouw
- Bouwsector
- industrie
- Automobiel
- Voedingsindustrie
Accessoires
Reserveonderdelen NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.