Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Ap Te H
Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te H met gegarandeerde filterefficiëntie van 99,995%. Uitermate geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke kankerverwekkende stoffen (stofklasse H).
De veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te H van Kärcher maakt indruk met zijn HEPA vlakplisséfilter uit glasvezelmateriaal. Hierdoor is de afzuiging mogelijk van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen in stofklasse H, zoals asbest, lood, schimmels etc. dat ontstaat in werkplaatsen en vooral op bouwplaatsen bij renovatiewerkzaamheden. De stofzuiger garandeert een filterefficiëntie van 99,995% en zuigt gemakkelijk fijn stof met zijn krachtige turbine. Dankzij het geïntegreerde stopcontact met automatische start en antistatisch systeem (met geleidende accessoires) is hij ideaal voor het direct afzuigen van stofgenererend elektrisch gereedschap. Door de hoge zuigkracht is de stofzuiger veelzijdig inzetbaar: slijp- en renovatiewerkzaamheden, montage- of installatiewerkzaamheden, het verwijderen van vloeistoffen of het afzuigen van machines en systemen. Omdat de stofzuiger is voorzien van een robuuste rubberen stroomkabel, is hij perfect geschikt voor gebruik op bouw- en renovatiewerven.
Kenmerken en voordelen
Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H99,995% filtratie-efficiëntie. Elektronische volumestroombewaking. Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Goedgekeurd voor asbestverwijderingVeiligheidsstofzuiger van stofklasse H. Met succes de aanvullende “Asbest”-test doorstaan. Getest volgens TRGS 519 voor Duitsland.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoiresVerhoogde gebruikersveiligheid. Dissipatie van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Plat geplooid filter HEPA-13 gemaakt van glasvezelmateriaal
- Verwijdert gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.
- Filter is getest volgens EN 60335-2-69 en EN 1822.
- Stof van stofklasse H: Veiligheidsfilterset gebruiken.
Halfautomatische filterreiniging Ap
- Optimale filterreiniging met één druk op de knop.
- Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk.
- Leidt tot tijdbesparing en een langere levensduur van het filter.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Comfortabele bediening via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: automatische uitschakeling van de stofzuiger.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Veilige bevestiging van stroomkabel en slang voor transport.
- Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het netsnoer.
Uitneembaar filterhuis
- Plat geplooid filter: sneller en eenvoudiger schoonmaken.
- Regelmatige reiniging: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt verkeerd plaatsen van het vlakplooifilter.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Verloren-proof opslag voor transport.
- Tijdbesparend: Accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend: geen extra opslagruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Verpakkingsinhoud
- veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: HEPA-13 (H13)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stofklasse: H
- Materiaal reservoir: Kunststof
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Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
- Voor het stofzuigen van kleinere elektrische gereedschappen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het vacumeren van machines en systemen
- Gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen
- Voor het opzuigen van asbest, lood, schimmels, bacteriën etc.
- Voor toepassingen in de bouw, gezondheidszorg, laboratoria of industrie
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Ap Te H
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.