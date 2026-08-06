Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Ap Te M
Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te M gecertificeerd voor stofklasse M. Dankzij de elektrisch geleidende accessoires ideaal voor het opzuigen van fijn stof op bouwplaatsen en in werkplaatsen
De NT 30/1 Ap Te M verwijdert betrouwbaar en veilig alle soorten fijnstof die ontstaan op bouwplaatsen en in werkplaatsen. De compacte stofzuiger met halfautomatische filterreiniging beschikt over een vochtbestendig “Wet & Dry” vlakplisséfilter van PES-vezelmateriaal voor het opzuigen van fijn stof, vloeistoffen en grof vuil van stofklasse M en garandeert een filterefficiëntie van 99,9 procent. Het geïntegreerde stopcontact met automatische start en het complete antistatische systeem (met geleidende accessoires) maken de stofzuiger ideaal voor directe afzuiging van stofgenererend elektrisch gereedschap. Het apparaat is zeer eenvoudig te bedienen, omdat de belangrijkste instellingen via een centrale draaischakelaar worden uitgevoerd. De eersteklas zuigkracht maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk: slijpwerkzaamheden, montage- en installatiewerkzaamheden, het verwijderen van vloeistoffen of het afzuigen van machines en systemen.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger99,9% filtratie-efficiëntie. Elektronische volumestroombewaking. Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Halfautomatische filterreiniging ApOptimale filterreiniging met één druk op de knop. Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk. Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoiresVerhoogde gebruikersveiligheid. Dissipatie van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Plat geplooid filter Nat & Droog
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Efficiëntie van stofverwijdering: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal: rotbestendig en ongevoelig.
- Ideaal voor vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Veilige bevestiging van de stroomkabel en slang voor transport.
- Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het netsnoer.
Uitneembaar filterhuis
- Plat geplooid filter: sneller en gemakkelijker schoon te maken.
- Regelmatige reiniging: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt verkeerd plaatsen van het vlakplooifilter.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Verloren-proof opslag voor transport.
- Tijdbesparend: Accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend: geen extra opslagruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Kunststof
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Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger stofklasse M: alle fijnstoftoepassingen
- Voor het stofzuigen van kleinere elektrische gereedschappen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het vacumeren van machines en systemen
- Gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Ap Te M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.