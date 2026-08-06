Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact Te H
Met een filtratie-efficiëntie van 99,995% en ACD-certificering is deze veiligheidszuiger de juiste keuze voor het verwijderen van stof van stofklasse H die gevaarlijk is voor de gezondheid.
Bij renovatiewerkzaamheden in oude gebouwen komen vaak asbest en andere schadelijke, kankerverwekkende stoffen vrij die onmiddellijk moeten worden verwijderd. De NT 30/1 Tact Te H ACD is hiervoor de perfecte stof-/waterzuiger. Hij is getest en goedgekeurd volgens de nieuwe ACD-norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) in overeenstemming met IEC 60335-2-69:2021 voor het opzuigen van brandbaar stof en voor alle stofsoorten van klasse H. Dankzij het compacte, mobiele ontwerp is hij ideaal voor wisselende locaties. Met het reinigbare platte vouwfilter Safety/HEPA kan gevaarlijk stof veilig worden opgevangen met een veiligheidsfilterzak of PE-afvalzak; grote hoeveelheden minder gevaarlijk stof kunnen rechtstreeks in de container worden opgezogen. Het sensorgestuurde Tact-filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht dankzij filters die altijd schoon zijn. Een stopcontact met automatische opstart en een antistatisch systeem met geleidende accessoires ronden het geavanceerde concept van de NT 30/1 Tact Te H ACD af.
Kenmerken en voordelen
Filtersysteem met H-filter en Tact-filterreinigingssysteemDirect opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995 %. Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Sensorgestuurde filterreiniging Tact
- Garandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties.
- Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie.
- Minimale geluidsemissie.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H
- 99,995% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Vlak vouwfilter Veiligheid/HEPA
- Gecertificeerd voor stofklasse H. Afscheidingsefficiëntie: 99,995 %.
- PES vezelmateriaal met dubbele PTFE coating: rotbestendig en ongevoelig voor vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PTFE HEPA
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Toelating voor asbestverwijdering volgens de Duitse ARBO-verordening TRGS 519
- Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof volgens ACD-norm IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opzuigen van brandbaar stof)
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact Te H
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.