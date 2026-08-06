Nat/droog stofzuiger NT 40/1 Tact Te M bouw & constructie
De specialist voor hout en bouwstoffen: onze nat-/droogzuiger met speciaal patroonfilter, Tact sensorgestuurde filterreiniging, 40-liter reservoir, duwbeugel en ACD-certificering.
Grote hoeveelheden bouwstoffen, hout- en vezelstof leiden snel tot verstoppingen in conventionele filtersystemen - zo niet met de NT 40/1 Tact Te M ACD. De compacte nat-/droogzuiger is speciaal ontwikkeld voor hout en bouwstoffen en kan dankzij het speciale patroonfilter en de Tact sensorgestuurde filterreiniging ongekend grote hoeveelheden hout en bouwstof verwerken met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. De machine is gecertificeerd volgens de nieuwe ACD-norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) in overeenstemming met IEC 60335-2-69:2021 en is goedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. Het biedt een geïntegreerd stopcontact met automatische opstart en een compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires voor directe afzuiging van elektrisch gereedschap. Met zijn ergonomische duwhandgreep en robuuste 40-liter reservoir is de NT 40/1 Tact Te M ACD ideaal voor gebruik in de bouw, werkplaatsen, installatie en industriële toepassingen.
Kenmerken en voordelen
Sensorgestuurde filterreiniging Tact
- Garandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties.
- Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie.
- Minimale geluidsemissie.
Kaarsenfilter gecertificeerd voor stofklasse M
- Het kaarsenfilter voorkomt op betrouwbare wijze dat het filter verstopt raakt.
- Verwijderingsefficiëntie van 99,9 procent bij het opzuigen van grote hoeveelheden vezel- en houtstof.
ACD-certificering
- Goedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof.
- Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent
- Bescherming van de gezondheid tegen inadembare fijne stofdeeltjes.
- Getest volgens stofklasse M.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- 99,9% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Ergonomische duwstang
- Door het ergonomische ontwerp kan het apparaat comfortabel worden vervoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|40
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 500 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Houten kaarsfilter
- Duwbeugel
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse M voor alle fijnstoftoepassingen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- In werkplaatsen, bijvoorbeeld bij de bewerking van steen of hout, en in de houtverwerkende industrie
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof volgens ACD-norm IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opzuigen van brandbaar stof)
Accessoires
Reserveonderdelen NT 40/1 Tact Te M bouw & constructie
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.