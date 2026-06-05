Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Tact Te H
Goedgekeurd voor asbestverwijdering en met ACD-certificering: nat/droogzuiger met reservoir van 50 liter voor het opzuigen van gevaarlijk stof van stofklasse H.
Het grote 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang maakt de NT 50/1 Tact Te H ACD de ideale oplossing voor het veilig verwijderen van gevaarlijk en kankerverwekkend stof - vooral in industriële omgevingen. Het apparaat is getest en goedgekeurd voor alle stofsoorten van stofklasse H - inclusief asbeststof - en beschermt dus op betrouwbare wijze gebruikers en het milieu. Het is ook gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021 in overeenstemming met de ACD-norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) voor het opzuigen van brandbaar stof. Met het reinigbare vlakke vouwfilter Safety/HEPA kan gevaarlijk stof veilig worden opgevangen met een veiligheidsfilterzak of PE-afvalzak; grote hoeveelheden minder gevaarlijk stof kunnen direct in het reservoir worden gezogen. Het sensorgestuurde Tact-filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht dankzij filters die altijd schoon zijn. Een geïntegreerd stopcontact met automatische opstart en het complete antistatische systeem met geleidende accessoires ronden dit professionele apparaat af.
Kenmerken en voordelen
Filtersysteem met H-filter en Tact-filterreinigingssysteemDirect opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995 %. Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Sensorgestuurde filterreiniging Tact
- Garandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties.
- Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie.
- Minimale geluidsemissie.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H
- 99,995% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Vlak vouwfilter Veiligheid/HEPA
- Gecertificeerd voor stofklasse H. Afscheidingsefficiëntie: 99,995 %.
- PES vezelmateriaal met dubbele PTFE coating: rotbestendig en ongevoelig voor vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Grote 50-liter container
- Met praktische, verstelbare duwbeugel voor gemakkelijk transport.
- Geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudige verwijdering van grote hoeveelheden vloeistoffen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|50
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|19,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Verpakkingsinhoud
- veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang
- Vlakfilter: PTFE HEPA
- Duwbeugel
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: H
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Toelating voor asbestverwijdering volgens de Duitse ARBO-verordening TRGS 519
- Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof volgens ACD-norm IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opzuigen van brandbaar stof)
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 Tact Te H
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.