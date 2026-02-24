Nat/droog stofzuiger NT 50/1 Tact Te M
Ontwikkeld voor zeer grote hoeveelheden respirabel fijnstof van stofklasse M: grote en zeer mobiele nat-/droogzuiger met reservoir van 50 liter, verstelbare duwbeugel en ACD-certificering.
Dankzij het sensorgestuurde Tact-filterreinigingssysteem verwijdert de NT 50/1 Tact Te M ACD extreem grote hoeveelheden fijnstof met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Het apparaat is gecertificeerd volgens de nieuwe ACD-norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) in overeenstemming met IEC 60335-2-69:2021 en is goedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. De zuigkracht wordt continu bewaakt door sensoren en de filterreiniging wordt indien nodig geregeld. Het robuuste 50-liter reservoir met metalen wielen, verstelbare duwbeugel en afvoerslang kan ook grote hoeveelheden fijnstof van stofklasse M, grof vuil en vloeistoffen verwerken. De afvoerslang maakt het eenvoudig om grote hoeveelheden vloeistoffen af te voeren. Voor directe afzuiging op elektrisch gereedschap is er een geïntegreerd stopcontact met automatische opstart en een compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires. De toebehorenset (4 m zuigslang, roestvrijstalen zuigbuizen, brede vloerzuigmond) neemt reeds neergeslagen stof betrouwbaar op. Alle accessoires kunnen veilig worden opgeborgen op het apparaat dankzij slimme opbergoplossingen.
Kenmerken en voordelen
Sensorgestuurde filterreiniging TactGarandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties. Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie. Minimale geluidsemissie.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procentBescherming van de gezondheid tegen inadembare fijne stofdeeltjes. Getest volgens stofklasse M.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- 99,9% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Plat geplooid filter Nat & Droog
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Efficiëntie stofafscheiding: 99,9%.
- PES vezelmateriaal met PTFE coating: rotbestendig en vochtbestendig.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Grote 50-liter container
- Met praktische, verstelbare duwbeugel voor gemakkelijk transport.
- Geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudige verwijdering van grote hoeveelheden vloeistoffen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|50
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|19
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse M voor alle fijnstoftoepassingen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof volgens ACD-norm IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opzuigen van brandbaar stof)
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 Tact Te M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.