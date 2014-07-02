Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H

Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

De eerste Kärcher-stofzuiger in deze klasse die geschikt is voor stofklasse H. Dankzij zijn gesofisticeerde totaalconcept verwijdert de NT 75/1 Tact gevaarlijk stof met een superieure veiligheid. Deze stof-/waterzuiger is uitgerust met het Tact-systeem en een roestvrijstalen reservoir van 75 liter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor veiligheidsstofzuigers voor stof uit stofklasse H en is zelfs goedgekeurd voor asbest (overeenkomstig TRGS 519). Het apparaat controleert automatisch de luchtsnelheid en er weerklinkt een geluidssignaal als de snelheid onder de grenswaarde van 20 m/s daalt. Het hoofdfilter van klasse H heeft een filteringsgraad van 99,995%. De bijgeleverde veiligheidsfilterset zorgt voor een stofvrije verwijdering.

Kenmerken en voordelen
Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Sensorgestuurde filterreiniging Tact
Sensorgestuurde filterreiniging Tact
Garandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties. Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie. Minimale geluidsemissie.
Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519
Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Slangkeuzeschakelaar
Slangkeuzeschakelaar
De diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s) 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 75
Vermogen (W) max. 1000
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Kabellengte (m) 10
Kabelmateriaal Rubber
geluidsniveau (dB(A)) 67
Kleur Zilver
Gewicht zonder accessoires (kg) 24,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 640 x 540 x 925

Verpakkingsinhoud

  • veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigslang: 2.5 m
  • Type zuigslang: Met bochtstuk (EL)
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
  • Materiaal van de filterzakken: Papier
  • Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
  • Spleetmondstuk
  • Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
  • Vlakfilter: HEPA-14 (H14)
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
  • Antistatisch systeem
  • Beschermingsklasse: I
  • Zwenkwiel met rem
  • Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
  • Stofklasse: H
  • Materiaal reservoir: Roestvrij staal (RVS)
Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Videos
Toepassingen
  • Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
  • Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
  • Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
Accessoires
Reserveonderdelen NT 75/1 Tact Me Te H 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.