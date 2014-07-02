Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.
De eerste Kärcher-stofzuiger in deze klasse die geschikt is voor stofklasse H. Dankzij zijn gesofisticeerde totaalconcept verwijdert de NT 75/1 Tact gevaarlijk stof met een superieure veiligheid. Deze stof-/waterzuiger is uitgerust met het Tact-systeem en een roestvrijstalen reservoir van 75 liter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor veiligheidsstofzuigers voor stof uit stofklasse H en is zelfs goedgekeurd voor asbest (overeenkomstig TRGS 519). Het apparaat controleert automatisch de luchtsnelheid en er weerklinkt een geluidssignaal als de snelheid onder de grenswaarde van 20 m/s daalt. Het hoofdfilter van klasse H heeft een filteringsgraad van 99,995%. De bijgeleverde veiligheidsfilterset zorgt voor een stofvrije verwijdering.
Kenmerken en voordelen
Sensorgestuurde filterreiniging TactGarandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties. Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie. Minimale geluidsemissie.
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
SlangkeuzeschakelaarDe diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|75
|Vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|24,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 540 x 925
Verpakkingsinhoud
- veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk (EL)
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: HEPA-14 (H14)
- Duwbeugel
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: H
- Materiaal reservoir: Roestvrij staal (RVS)
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
Accessoires
Reserveonderdelen NT 75/1 Tact Me Te H
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.