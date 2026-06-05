Stofzuiger T 10/1 Adv
De ultrastille en robuuste T 10/1 Adv droogzuiger is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en biedt uitstekende zuigkracht, ergonomisch design en uitgebreide accessoires.
Onze droogzuiger T 10/1 Adv wordt gekenmerkt door duurzaamheid, eersteklas zuigkracht, lange levensduur, uitgebreide accessoires en een indrukwekkende prijs-prestatieverhouding. Door te produceren uit 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden grondstoffen vanaf het begin gespaard en wordt de energiebehoefte verlaagd. Omdat de T 10/1 Adv met slechts 52 dB(A) ultrastil is en een hoge zuigkracht heeft, is hij ideaal voor schoonmaak overdag en geluidsgevoelige locaties. Hij is compact, stabiel en wendbaar en heeft een containerinhoud van 10 liter. De stofzuiger is ergonomisch te vervoeren dankzij de comfortabele, scharnierende draagbeugel. Bovendien is hij duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumpers en de grote wielen. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen praktisch worden opgeborgen op de T 10/1 Adv. De T 10/1 Adv wordt geleverd met een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, schakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, spleetzuigmond en meubelzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Het gebruik van recyclaat vermindert de CO₂-uitstoot.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Handmatige kabeloproller
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.